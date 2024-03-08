Вірші Шевченка оживили за допомогою ШІ — відео, що захоплять дорослих і малих

Шевченко та штучний інтелект. Колаж Новини.LIVE

Сучасні технології справді роблять дива. Завдяки штучному інтелекту твори Тараса Шевченка отримали живі ілюстрації. Таким чином до творчості великого Кобзаря можна долучити маленьку аудиторію, яка тільки знайомиться з українською культурою.

"Оживила" поезію Тараса Шевченка за допомогою цифрових технологій Національна бібліотека України для дітей. Про це розповіло Міністерство культури та інформаційної політики на офіційному сайті.

Читайте також:

Такий подарунок для українців бібліотека зробила з нагоди 210-ї річниці від дня народження великого письменника. Для відтворення мультиплікації фахівці скористалися ілюстраціями української художниці Любові Джолос.

"За допомогою штучного інтелекту фахівці бібліотеки оживили збірку поезій Тараса Григоровича "Тече вода з-під явора" з ілюстраціями української художниці Любові Джолос (1939 року видання)", — йдеться в повідомленні відомства.

Три анімаційні випуски творів Кобзаря та інші матеріали проєкту "Книги оживають" доступні на сайті бібліотеки.

Так, можна подивитися три дивовижних відео на такі твори Тараса Шевченка:

1. "Реве та стогне Дніпр широкий!"

2. "Садок вишневий коло хати"

3. "Тече вода з-під явора"

Варто зауважити, що Національна бібліотека спеціально для маленьких українців також "оживила" народні казки:

"Ріпка";

"Червона хустинка";

"Лисиця і глечик" та інші.

Все це можна знайти на сайті бібліотеки.

Раніше ми писали про те, що штучний інтелект зміг відтворити голос померлої Ніни Матвієнко.

Також ми розповідали, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу аналога Chat GPT в "Дія".