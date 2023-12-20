Ученые наконец-то разгадали таинственную записку из платья викторианской эпохи

Платье викторианской эпохи и записка, которая в ней пряталась. Изображение: Sara Rivers-Cofield

Эта невероятно интересная история началась 10 лет назад, когда куратор-археолог Сара Риверс-Кофилд в одном из антикварных магазинов приобрела бронзовое шелковое платье викторианской эпохи. Вывернув юбку, она обнаружила скрытый карман, в котором помещался смятый клубок бумаги с таинственным посланием. Закодированную записку удалось расшифровать только сейчас!

Криптограмму "Шелковое платье", которую многие считали одним из 50 самых неразгаданных шифров в мире, сломал гениальный компьютерный аналитик из Манитобского университета в Канаде Уэйн Чан. Свой труд он обнародовал в Cryptologia. Какую увлекательную информацию ему удалось раскрыть, пишет издание ScienceAlert.

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Что содержала найденная в платье таинственная записка?

Красивое шелковое платье принадлежало женщине по имени Беннет. Это удалось легко узнать, ведь ее имя было вшито в наряд.

Найденое шелковое платье с запиской с кодом. Фото: Sara Rivers-Cofield

На старинных листах хранилась информация, состоявшая из двух десятков строк очевидной тарабарщины. К примеру, были написаны такие фразы как "Grub wrongful hug duck fagan each" или "Calgarry Cuba Unguard confute duck fagan egypt".

Один из листов бумаги, найденных в шелковом платье, обозначен номером 1. Фото: Sara Rivers-Cofield

Еще один лист бумаги, найденный в шелковом платье, под номером два. Фото: Sara Rivers-Cofield

Первая попытка разгадать послание

Риверс-Кофилд так и не смогла раскрыть истинный смысл написанного, как ни старалась, поэтому решила поделиться своей находкой в своем онлайн-блоге.

Сразу появилось много теорий касательно содержания таинственных сообщений. Были ли это секретные шпионские послания, касались ли они любви или незаконных азартных игр. Тайна захватила умы людей. Впоследствии на нее наткнулся Уэйн Чан.

Как ученому удалось расшифровать записку из викторианской эпохи и что она содержала?

Расшифровать записку Чану помогла книга кодов армии США, напечатанная в 1877 году. Написанные слова сразу же приобрели смысл.

Специалист даже смог точно указать день, когда человек написал эту записку — 27 мая 1888 года. Определить дату он смог, проанализировав данные о погоде в США и Канаде в этом году.

Дело в том, что сообщение является формой телеграфного кода, использовавшегося в 19 веке армией США и Бюро погоды, чтобы делиться прогнозами города как можно дешевле.

Значение согласных исходя из кода погоды США 1887 года. Изображение: via Google Books

В ту эпоху в Северной Америке каждое слово в телеграмме могло стоить несколько долларов, так что сумма набегала приличная. И шифр был одним из способов экономить.

Хотя известно, что некоторые телеграфные коды использовались в коммерческих целях и в широком масштабе, этот конкретный код использовался только избранной группой чиновников, отвечающих за создание национальной карты погоды.

Это один из немногих найденных сегодня образцов, и он охватывает несколько американских и канадских станций, преимущественно на восточном побережье, и на западе до Калгари и на юге до Сан-Антонио.

Каждый местный прогноз, вероятно, сходился в телеграфной комнате военного министерства в Вашингтоне, округ Колумбия. Хотя ни одна женщина не работала там оператором, они занимали должности клерков, писцов, принтеров или швейников книг. Поэтому вполне возможно, что канцелярский персонал мог обработать закодированные сообщения и что владелица платья могла быть среди них.

Но почему этот человек засунул код в секретный карман, который Риверс-Кофилд описывает как "едва доступный", остается загадкой.

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