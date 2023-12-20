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Шовкова загадка — як вчені розгадали код, схований у сукні вікторіанської епохи

20 грудня 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вчені нарешті розгадали таємничу записку з сукні вікторіанської епохи
Сукня вікторіанської епохи та записка, яка у ній ховалася. Зображення: Sara Rivers-Cofield
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Ця неймовірно цікава історія розпочалася 10 років тому, коли куратор-археолог Сара Ріверс-Кофілд в одному з антикварних магазинів придбала бронзову шовкову сукню вікторіанської епохи. Вивернувши спідницю, вона виявила приховану кишеню, у якій містився зім’ятий клубок паперу з таємничим посланням. Закодовану записку вдалося розшифрувати лише зараз!

Криптограму "Шовкова сукня", яку багато хто вважав одним із 50 найбільш нерозгаданих шифрів у світі, зламав геніальний комп’ютерний аналітик з Манітобського університету в Канаді Вейн Чан. Свою працю він оприлюднив у Cryptologia. Яку захопливу інформацію йому вдалося розкрити, пише видання ScienceAlert.

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Що містила знайдена у сукні таємнича записка?

Гарна шовкова сукня належала жінці на ім'я Беннет. Це вдалося легко дізнатися, адже її ім'я було вшите у вбрання. 

 

Таємничу закодовану записку, яка ховалася у сукні вікторіанської епохи, розгадано
Знайдена шовкова сукня з запискою з кодом. Фото: Sara Rivers-Cofield

На старовинних аркушах зберігалася інформація, яка складалася з двох десятків рядків очевидної тарабарщини. До прикладу, були написані такі фрази як "Grub wrongful hug duck fagan each" або "Calgarry Cuba Unguard confute duck fagan egypt".

 

Секретну записку з сукні вікторіанської епохи вдалося розгадати
Один із аркушів паперу, знайдених у шовковій сукні, позначений номером 1. Фото: Sara Rivers-Cofield
Таємне повідомлення, приховане в шовковій сукні вікторіанської епохи, насправді є давно втраченим кодом
Ще один аркуш паперу, знайдений у шовковій сукні, під номером два. Фото: Sara Rivers-Cofield

Перша спроба розгадати послання

Ріверс-Кофілд так і не змогла розкрити істинний сенс написаного, як не старалася, тож вирішила поділитися своєю знахідкою у своєму онлайн-блозі.

Одразу з'явилося багато теорій щодо змісту таємничих повідомлень. Чи були це секретні шпигунські послання, стосувалися вони кохання або ж незаконних азартних ігор. Таємниця захопила розуми людей. Згодом на неї натрапив Вейн Чан. 

Як вченому вдалося розшифрувати записку з вікторіанської епохи та що вона містила?

Розшифрувати записку Чану допомогла книга кодів армії США надрукована 1877 року. Написані слова одразу ж набули сенсу. 

Фахівець навіть зміг точно вказати день, коли імовірно людина написала цю записку — 27 травня 1888 року. Визначити дату він зміг, проаналізувавши дані про погоду в США та Канаді того року. 

Річ у тім, що повідомлення є формою телеграфного коду, який у 19 столітті використовувався армією США і Бюро погоди, щоб ділитися прогнозами міста якомога дешевше.

 

Вчені розшифрували таємничу закодовану записку, яку знайшли у сукні вікторіанської епохи
Значення приголосних на основі коду погоди США 1887 року. Зображення: via Google Books

У ту епоху в Північній Америці кожне слово в телеграмі могло коштувати кілька доларів, тож сума набігала пристойна. І шифр був один зі способів економити. 

Хоча відомо, що деякі телеграфні коди використовувалися в комерційних цілях і в широкому масштабі, цей конкретний код використовувався лише обраною групою урядовців, які відповідали за створення національної карти погоди.

Це один із небагатьох знайдених сьогодні зразків, і він охоплює кілька американських і канадських станцій, переважно на східному узбережжі, але на заході аж до Калгарі та на півдні до Сан-Антоніо.

Кожен місцевий прогноз того дня, ймовірно, сходився в телеграфній кімнаті військового міністерства у Вашингтоні, округ Колумбія. Хоча жодна жінка не працювала там оператором, вони обіймали посади клерків, переписувачів, друкарок або швейників книг. Тому цілком можливо, що канцелярський персонал міг обробити закодовані повідомлення, і що власниця сукні могла бути серед них.

Чому ця людина засунула код у секретну кишеню, яку Ріверс-Кофілд описує як "ледь доступну", залишається загадкою.

Раніше ми писали, про пару з Франції, яка продала рідкісну маску за безцінь і втратила шанс стати мільйонерами. 

Також ми розповідали, що на Волині археологи виявили унікальну книгу, сховану в артилерійській гільзі. 

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