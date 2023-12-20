Вчені нарешті розгадали таємничу записку з сукні вікторіанської епохи

Сукня вікторіанської епохи та записка, яка у ній ховалася. Зображення: Sara Rivers-Cofield

Ця неймовірно цікава історія розпочалася 10 років тому, коли куратор-археолог Сара Ріверс-Кофілд в одному з антикварних магазинів придбала бронзову шовкову сукню вікторіанської епохи. Вивернувши спідницю, вона виявила приховану кишеню, у якій містився зім’ятий клубок паперу з таємничим посланням. Закодовану записку вдалося розшифрувати лише зараз!

Криптограму "Шовкова сукня", яку багато хто вважав одним із 50 найбільш нерозгаданих шифрів у світі, зламав геніальний комп’ютерний аналітик з Манітобського університету в Канаді Вейн Чан. Свою працю він оприлюднив у Cryptologia. Яку захопливу інформацію йому вдалося розкрити, пише видання ScienceAlert.

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Що містила знайдена у сукні таємнича записка?

Гарна шовкова сукня належала жінці на ім'я Беннет. Це вдалося легко дізнатися, адже її ім'я було вшите у вбрання.

Знайдена шовкова сукня з запискою з кодом. Фото: Sara Rivers-Cofield

На старовинних аркушах зберігалася інформація, яка складалася з двох десятків рядків очевидної тарабарщини. До прикладу, були написані такі фрази як "Grub wrongful hug duck fagan each" або "Calgarry Cuba Unguard confute duck fagan egypt".

Один із аркушів паперу, знайдених у шовковій сукні, позначений номером 1. Фото: Sara Rivers-Cofield

Ще один аркуш паперу, знайдений у шовковій сукні, під номером два. Фото: Sara Rivers-Cofield

Перша спроба розгадати послання

Ріверс-Кофілд так і не змогла розкрити істинний сенс написаного, як не старалася, тож вирішила поділитися своєю знахідкою у своєму онлайн-блозі.

Одразу з'явилося багато теорій щодо змісту таємничих повідомлень. Чи були це секретні шпигунські послання, стосувалися вони кохання або ж незаконних азартних ігор. Таємниця захопила розуми людей. Згодом на неї натрапив Вейн Чан.

Як вченому вдалося розшифрувати записку з вікторіанської епохи та що вона містила?

Розшифрувати записку Чану допомогла книга кодів армії США надрукована 1877 року. Написані слова одразу ж набули сенсу.

Фахівець навіть зміг точно вказати день, коли імовірно людина написала цю записку — 27 травня 1888 року. Визначити дату він зміг, проаналізувавши дані про погоду в США та Канаді того року.

Річ у тім, що повідомлення є формою телеграфного коду, який у 19 столітті використовувався армією США і Бюро погоди, щоб ділитися прогнозами міста якомога дешевше.

Значення приголосних на основі коду погоди США 1887 року. Зображення: via Google Books

У ту епоху в Північній Америці кожне слово в телеграмі могло коштувати кілька доларів, тож сума набігала пристойна. І шифр був один зі способів економити.

Хоча відомо, що деякі телеграфні коди використовувалися в комерційних цілях і в широкому масштабі, цей конкретний код використовувався лише обраною групою урядовців, які відповідали за створення національної карти погоди.

Це один із небагатьох знайдених сьогодні зразків, і він охоплює кілька американських і канадських станцій, переважно на східному узбережжі, але на заході аж до Калгарі та на півдні до Сан-Антоніо.

Кожен місцевий прогноз того дня, ймовірно, сходився в телеграфній кімнаті військового міністерства у Вашингтоні, округ Колумбія. Хоча жодна жінка не працювала там оператором, вони обіймали посади клерків, переписувачів, друкарок або швейників книг. Тому цілком можливо, що канцелярський персонал міг обробити закодовані повідомлення, і що власниця сукні могла бути серед них.

Чому ця людина засунула код у секретну кишеню, яку Ріверс-Кофілд описує як "ледь доступну", залишається загадкою.

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