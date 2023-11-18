Искусственный интеллект впервые сфотографировал невидимые части Солнца

Солнце в космическом пространстве. Фото: Freepik

Обычно исследователи видят только вид сбоку на Солнце, но на этот раз все изменилось, ведь они решили приобщить к этому искусственный интеллект. Так, с помощью нейронной сети ученые впервые показали изображение невидимых сторон горячей звезды.

Об этом сообщает Newsweek.

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Известно, что в большинстве своем исследователи наблюдают Солнце только со стороны, несмотря на его невидимые части. Даже спутниковые миссии, летавшие к Солнцу для его изучения, в основном изучали звезду только с экваториальной точки.

Поэтому ученые решили пойти дальше и воспользоваться нейронной сетью, которая помогла им сделать интересные изображения. Исследователи передали искусственному интеллекту изображение Солнца в 2D, после чего нейронная сеть перевела его в 3D-формат.

Процесс перевода искусственным интеллектом 2D-изображения Солнца в 3D. Фото: Национальный центр атмосферных исследований США

Именно благодаря этому ученым удалось заметить, как поверхность горячей звезды со временем меняется.

После того как нейронная сеть смогла с точностью реконструировать прошлый вид солнца для изучаемых спутником областей, ученые заставили его наблюдать за видом полюсов. Результатом этого наблюдения является полное изображение Солнца.

Как подробное изображение Солнца поможет ученым

Благодаря этому ученые смогут понять, как излучение Солнца способно повлиять на такие популярные технологии, как электронные сети, радиосвязи и спутники.

"Лучший способ увидеть солнечные полюсы — это, очевидно, отправить больше спутников, но это очень дорого. Взяв информацию, которую мы имеем, мы можем использовать искусственный интеллект, чтобы создать виртуальную обсерваторию и дать нам достаточно хорошее представление о том, как выглядят полюса, за небольшую долю стоимости", — отметил физик из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо Бенуа Трембле.

Реконструкция искусственным интеллектом невидимой стороны Солнца. Фото: Национальный центр атмосферных исследований США

Впрочем, ученые предупредили о том, что модель Солнца, созданная нейронной сетью, — это только "обоснованное предположение". Но они отметили, что это изображение поможет изучить Солнце и информировать миссии, которые будут лететь туда в будущем.

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