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Штучний інтелект вперше відобразив невидимі сторони Сонця

18 листопада 2023 04:22
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Штучний інтелект вперше сфотографував невидимі частини Сонця
Сонце у космічному просторі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Зазвичай дослідники бачать лише вид збоку на Сонці, але цього разу все змінилося, адже вони вирішили долучити до цього штучний інтелект. Так, за допомогою нейронної мережі вчені вперше показали зображення невидимих боків гарячої зірки. 

Про це повідомляє Newsweek.

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Як штучний інтелект побачив невидимі боки Сонця

Відомо, що здебільшого дослідники спостерігають Сонце лише збоку, не дивлячись на його невидимі частини. Навіть супутникові місії, які літали до Сонця для його вивчення, в основному вивчали його лише з екваторіальної точки зору.

Тому вчені вирішили піти далі та скористатися нейронною мережею, яка допомогла їм зробити цікаві зображення. Дослідники передали штучному інтелекту зображення Сонця у 2D, після чого нейронна мережа перевела його у 3D-формат.

Процесс перевода искусственным интеллектом 2D-изображения Солнца в 3D
Процес переведення штучним інтелектом 2D-зображення Сонця у 3D. Фото: Національний центр атмосферних досліджень США

Саме завдяки цьому вченим вдалося помітити, як поверхня найгарячішої зірки з часом змінюється.

Після того, як нейронна мережа змогла з точністю реконструювати минулий вигляд сонця для областей, які вивчав супутник, вчені змусили його спостерігати за виглядом полюсів. Результатом цього спостереження є повне зображення Сонця.

Як детальне зображення Сонця допоможе вченим

Завдяки цьому вчені зможуть зрозуміти, як випромінювання Сонця здатне вплинути на такі популярні технології, як електронні мережі, радіозв'язок і супутники. 

"Найкращий спосіб побачити сонячні полюси — це, вочевидь, відправити більше супутників, але це дуже дорого. Взявши інформацію, яку ми маємо, ми можемо використовувати штучний інтелект, щоб створити віртуальну обсерваторію та дати нам досить гарне уявлення про те, як виглядають полюси, за невелику частку вартості", — зазначив фізик з Національного центру атмосферних досліджень у Колорадо Бенуа Трембле.

Реконструкция искусственным интеллектом невидимой стороны Солнца
Реконструкція штучним інтелектом невидимого боку Сонця. Фото: Національний центр атмосферних досліджень США

Втім, вчені попередили про те, що модель Сонця, яку створила нейронна мережі, — це тільки "обгрунтоване припущення". Але вони зазначили, що це зображення допоможе вивчити Сонце та інформувати місії, які летітимуть туди в майбутньому.

Нагадаємо, ми писали про те, що штучний інтелект навчився створювати фільми за сценаріями. 

Раніше ми розповідали про те, як штучний інтелект здатний розпізнати діабет за голосом. 

Також ми повідомляли про те, що вчені створили нейронну мережу, яка навчатиме роботів.

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