Ученые узнали, сколько на самом деле длятся сутки на Земле — ответ шокирует

Как выглядит Земля в космосе. Изображение: iStock.com/24K-Production

Все мы знаем, что официально продолжительность суток составляет 24 часа, 0 минут и 0 секунд. Это общепринятая норма. Однако, с точки зрения науки, она не верна. Вместо этого планета испытывает небольшие ежедневные отличия из-за своего неоднородного состава.

Как пишет издание Popular Mechanics, недавно ученые из Мюнхенского технического университета, усовершенствовали одно сверхважное устройство, чтобы измерить сутки на Земле с точностью до девяти десятичных знаков.

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Почему так трудно определить продолжительность суток на Земле?

Наша планета представляет собой не твердую массу, а эллипс, состоящий из разных твердых тел и жидкостей. Таким образом, в зависимости от динамики смещения компонентов вращения Земли или ускоряется или замедляется. Соответственно, сутки не могут постоянно составлять 24 часа.

Что сделали учёные, чтобы определить точную продолжительность суток на планете?

Ученые усовершенствовали прибор под названием "кольцевой лазер", предназначенный для сверхточного измерения вращения Земли.

Теперь благодаря добавлению корректирующего алгоритма можно измерять вращение планеты с точностью до девяти десятичных знаков — примерно доли миллисекунды.

Кольцевой лазерный гироскоп G разработан физиком Ульрихом Шрайбером (на фото) и его коллегами. Фото: A. HEDDERGOTT/TU MUNICH

Как работает это устройство?

Устройство, усовершенствованное учеными, расположено в Геодезической обсерватории Ветцель и использует лазерный кольцевой гироскоп и "перегонную дорожку" шириной 4 метра. Все это расположено внутри герметичной камеры, расположенной под землей на глубине 6 метров. Это означает, что на лазерном устройстве влияют лишь небольшие колебания во вращении Земли.

Устройство использует сложную систему лазеров и зеркал, благодаря чему учёные могут понять более точно скорость вращения планеты, которая хоть и незначительно, но меняется каждый день.

Но даже с помощью этой сверхсовременной технологии точные измерения вращения Земли все еще являются сложной задачей.

Сколько на самом деле продолжаются сутки на Земле?

Сидерические или звездные сутки, определяющие время, за которое Земля совершает оборот вокруг своей оси относительно дальних объектов в космосе, длится примерно 23 часа, 56 минут и 4,1 секунды. Последние показатели могут меняться, но точно 24 часа не бывает никогда.

А как установили ученые из Мюнхенского технического университета, вращение Земли меняется примерно на 6 миллисекунд каждые две недели.

Лазерный гироскоп может измерять вращение Земли. Анимация: scitechdaily.com

А вы знали, что в действительности за всю историю нашей планеты продолжительность суток постоянно увеличивалась?

Как установили исследователи, когда нашу планету населяли динозавры, то сутки продолжались всего 23 часа. А примерно 1,4 млрд лет назад сутки продолжались 18 часов и 41 минуту.

Если подсчеты верны, то через несколько сотен миллионов лет сутки на Земле будут продолжаться 25 часов.

Зачем учёным такие точные измерения продолжительности суток на планете?

По словам исследователей, понимание изменений во вращении Земли важно не только для астрономии, такая информация необходима для создания точных климатических моделей и лучшего понимания различных экстремальных погодных явлений. Чем точнее будет информация, тем точнее будут прогнозы.

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