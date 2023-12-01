Вчені дізналися, скільки насправді триває доба на Землі — відповідь шокує

Як виглядає планета Земля у космосі. Зображення: iStock.com/24K-Production

Всі ми знаємо, що офіційно тривалість доби складає 24 години, 0 хвилин, та 0 секунд. Це загальноприйнята норма. Проте, з точки зору науки вона не вірна. Натомість планета відчуває невеликі щоденні відмінності через свій неоднорідний склад.

Як пише видання Popular Mechanics, нещодавно науковці з Мюнхенського технічного університету, вдосконалили один надважливий пристрій, щоб мати змогу виміряти добу на Землі з точністю до дев'яти десяткових знаків.

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Чому так складно визначити тривалість доби на Землі?

Наша планета являє собою не тверду масу, а еліпс, що складається з різних твердих тіл і рідин. Таким чином залежно від динаміки зміщення компонентів обертання Землі або прискорюється або сповільнюється. Відповідно, доба не може постійно складати 24 години.

Що зробили вчені, щоб визначити точну тривалість доби на планеті?

Науковці вдосконалили прилад під назвою "кільцевий лазер", призначений для надточного вимірювання обертання Землі.

Тож, тепер завдяки додаванню коригувального алгоритму можна вимірювати обертання планети з точністю до дев'яти десяткових знаків — приблизно частки мілісекунди.

Кільцевий лазерний гіроскоп G, розроблений фізиком Ульріхом Шрайбером (на фото) та його колегами. Фото: A. HEDDERGOTT/TU MUNICH

Як працює цей пристрій?

Пристрій, який удосконалили науковці, розташований у Геодезичній обсерваторії Ветцель і використовує лазерний кільцевий гіроскоп та "перегонову доріжку" завширшки 4 метри. Усе це розміщено всередині герметичної камери, розміщеної під землею на глибині 6 метрів. Це означає, що на лазер пристрою впливають лише невеликі коливання в обертанні Землі.

Пристрій використовує складну систему лазерів і дзеркал, завдяки чому вчені можуть зрозуміти більш точно швидкість обертання планети, яка хоч і не значно, але змінюється щодня.

Але навіть за допомогою цієї надсучасної технології точні вимірювання обертання Землі все ще є складним завданням.

Скільки насправді триває доба на Землі?

Сидерична або зоряна доба, яка визначає час, за який Земля робить оберт навколо своєї осі відносно далеких об'єктів у космосі, триває приблизно 23 години, 56 хвилин і 4,1 секунди. Останні показники можуть змінюватися, але точно 24 години не буває ніколи.

А як встановили науковці з Мюнхенського технічного університету, обертання Землі змінюється приблизно на 6 мілісекунд кожні два тижні.

Лазерний гіроскоп може вимірювати обертання Землі. Анімація: scitechdaily.com

А ви знали, що насправді за всю історію нашої планети тривалість доби постійно збільшувалася?

Як встановили дослідники, коли нашу планету населяли динозаври, то доба тривала лише 23 години. А приблизно 1,4 млрд років тому доба тривала 18 годин і 41 хвилину.

Якщо підрахунки вірні, то через кілька сотень мільйонів років доба на Землі триватиме 25 годин.

Навіщо вченим такі точні вимірювання тривалості доби на планеті?

За словами дослідників, розуміння змін в обертанні Землі важливе не тільки для астрономії, така інформація необхідна для створення точних кліматичних моделей і для кращого розуміння різних екстремальних погодних явищ. Що точнішою буде інформація, то точнішими будуть прогнози.

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