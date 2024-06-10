С какой группой крови люди живут дольше всех — ответ ученых

Бабушка празднует свое 100-летие. Фото: istockphoto.com

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, необходимо, чтобы сошлись многие факторы: хорошая экология, генетика, качественные пищевые продукты, здоровый образ жизни. Однако, как выяснили ученые, не последнюю роль играет группа крови. Есть одна, которая может наградить своего владельца долголетием.

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С какой группой крови больше всего долгожителей, узнали итальянские ученые. Их исследование опубликовано в National Library of Medicine.

Чтобы найти ответ на волнующий вопрос, итальянские исследователи решили проанализировать электронные записи историй болезней людей, лежавших в больнице имени Карло Пома в городе Мантуи, а также тех, кто были донорами крови в этом же медицинском учреждении.

Ученые изучили данные, занесенные в базу с января 2010 года по декабрь 2013 года. Средний возраст женщин составил 40,8 лет, а мужчин — 57,2 лет.

Как показали результаты исследования, группа крови и продолжительность жизни человека действительно взаимосвязаны. И дольше всего живут люди с первой группой крови. Носители именно этой группы более устойчивы к большинству болезней.

Ученые выяснили, что люди с первой группой крови реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими недугами и даже защищены от некоторых видов рака желудка и поджелудочной железы. Именно поэтому их смело причислили к "клубу долгожителей".

Следует заметить, что исследователи даже раскрыли секрет, почему это так. Дело в том, что I группа крови содержит меньше молекул, ответственных за свертываемость крови. Это и бережет носителей от сосудистых болезней и инсультов.

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