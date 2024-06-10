З якою групою крові люди живуть довше за всіх — відповідь вчених

Бабуся святкує своє 100-річчя. Фото: istockphoto.com

Щоб прожити довге та здорове життя, необхідно, щоб зійшлося багато факторів: хороша екологія, генетика, якісні харчові продукти, здоровий спосіб життя. Проте, як з'ясували вчені, не останню роль відіграє група крові. Адже є одна, яка може нагородити свого власника довголіттям.

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З якою групою крові найбільше довгожителів, дізналися італійські науковці. Їх дослідження опубліковане у National Library of Medicine.

Щоб знайти відповідь на питання, що хвилює, італійські дослідники вирішили проаналізувати електронні записи історій хвороб людей, що лежали у лікарні імені Карло Пома в місті Мантуї, а також тих, хто були донорами крові у цьому ж медичному закладі.

Вчені вивчили дані, які були занесені у базу з січня 2010 року до грудня 2013 року. Середній вік жінок становив 40,8 року, а чоловіків — 57,2 року.

Як показали результати дослідження, група крові та тривалість життя людини дійсно взаємопов’язані. І найдовше живуть люди з першою групою крові. Носії саме цієї групи є більш стійкими до більшості хвороб.

Науковці з'ясували, що люди з першою групою крові рідше страждають від серцево-судинних захворювань, неврологічних хвороб і навіть від деяких видів раку шлунка та підшлункової залози. Саме тому їх сміливо зарахували до "клубу довгожителів".

Варто зауважити, що дослідники й розкрили секрет, чому це так. Річ у тім, що І група крові містить менше молекул, відповідальних за згортання крові. Це й береже її носіїв від судинних хвороб та інсультів.

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