В Китае дезинфицируют улицы и дома из-за вспышки таинственной пневмонии
В последнее время в Нидерландах наблюдается тревожное увеличение случаев заболевания пневмонией среди детей. Это повышение заболеваемости похоже на то, что было замечено в Китае, где люди уже дезинфицируют улицы и дома.
Об этом сообщает The Science Times.
Ситуация в Китае
Сообщается, что в Китае были зафиксированы тревожные случаи, напоминающие о самых тяжелых временах COVID, с медицинскими работниками в защитных костюмах, масках и перчатках, дезинфицирующими коридоры, школы и открытые пространства.
Пекинские официальные лица исключили возможность нового вируса как причину всплеска заболеваемости. Они утверждают, что это вызвано сезонным заболеванием в условиях полной зимы без COVID-ограничений.
В свою очередь, ВОЗ также отметила, что данные указывают на повторение сезонных условий после строгих блокировок в стране. При этом в организации призывают Китай соблюдать социальное дистанцирование, оставаться дома во время болезни и носить маски.
11月24日河北三河市— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 26, 2023
由于近期支原体肺炎等流感疾病横行，三河市应急救援中心组织人员，身穿大白防护服进入校园展开消杀工作。 pic.twitter.com/lEz00OHzHq
Ситуация в Нидерландах
Специалисты по здравоохранению в Нидерландах сообщают о значительном увеличении числа заболевших с августа. Большинство заболевших — дети в возрасте от 5 до 14 лет. По данным эпидемиологического наблюдения, уровень заболеваемости почти вдвое выше пика прошлого года.
В сообщении указывается, что пневмония, обычно характеризующаяся воспалением легких, часто вызывается вирусной или бактериальной инфекцией. Через две недели после начала заболевания обычно наступает улучшение. Симптомы включают одышку, лихорадку и кашель.
Также отмечено, что пневмония необычно распространяется среди людей в возрасте 15-24 лет.
Профессор Ян Джонс из Университета Рединга говорит, что причины резкого увеличения случаев пневмонии в Нидерландах остаются неясными, если не принимать во внимание улучшенное отслеживание данных. Джонс предполагает, что это может быть сезонная и местная эпидемия, совпадающая с вспышкой в Китае.
Напомним, ситуация со вспышкой гепатита А в Винницкой области остается стабильной. Однако эпидемиологи предупреждают, что существуют риски второй волны заболеваемости.
Также мы писали, что в Броварах Киевской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А. В настоящее время подозревают контактно-бытовой путь инфицирования.
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