Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow В Китае дезинфицируют улицы и дома из-за вспышки таинственной пневмонии arrow

В Китае дезинфицируют улицы и дома из-за вспышки таинственной пневмонии

29 ноября 2023 11:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Китае дезинфицируют улицы и дома из-за вспышки таинственной пневмонии
Люди в защитных костюмах дезинфицируют улицы. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В последнее время в Нидерландах наблюдается тревожное увеличение случаев заболевания пневмонией среди детей. Это повышение заболеваемости похоже на то, что было замечено в Китае, где люди уже дезинфицируют улицы и дома.

Об этом сообщает The Science Times.

Читайте также:

Ситуация в Китае

Сообщается, что в Китае были зафиксированы тревожные случаи, напоминающие о самых тяжелых временах COVID, с медицинскими работниками в защитных костюмах, масках и перчатках, дезинфицирующими коридоры, школы и открытые пространства.

Пекинские официальные лица исключили возможность нового вируса как причину всплеска заболеваемости. Они утверждают, что это вызвано сезонным заболеванием в условиях полной зимы без COVID-ограничений.

В свою очередь, ВОЗ также отметила, что данные указывают на повторение сезонных условий после строгих блокировок в стране. При этом в организации призывают Китай соблюдать социальное дистанцирование, оставаться дома во время болезни и носить маски.

Ситуация в Нидерландах

Специалисты по здравоохранению в Нидерландах сообщают о значительном увеличении числа заболевших с августа. Большинство заболевших — дети в возрасте от 5 до 14 лет. По данным эпидемиологического наблюдения, уровень заболеваемости почти вдвое выше пика прошлого года.

В сообщении указывается, что пневмония, обычно характеризующаяся воспалением легких, часто вызывается вирусной или бактериальной инфекцией. Через две недели после начала заболевания обычно наступает улучшение. Симптомы включают одышку, лихорадку и кашель.

Также отмечено, что пневмония необычно распространяется среди людей в возрасте 15-24 лет.

Профессор Ян Джонс из Университета Рединга говорит, что причины резкого увеличения случаев пневмонии в Нидерландах остаются неясными, если не принимать во внимание улучшенное отслеживание данных. Джонс предполагает, что это может быть сезонная и местная эпидемия, совпадающая с вспышкой в Китае.

Напомним, ситуация со вспышкой гепатита А в Винницкой области остается стабильной. Однако эпидемиологи предупреждают, что существуют риски второй волны заболеваемости.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А. В настоящее время подозревают контактно-бытовой путь инфицирования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности - 80x80

Украинского языка может стать меньше, а русского — больше: подробности

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме