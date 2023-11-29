В Китае дезинфицируют улицы и дома из-за вспышки таинственной пневмонии

Люди в защитных костюмах дезинфицируют улицы. Фото: AFP

В последнее время в Нидерландах наблюдается тревожное увеличение случаев заболевания пневмонией среди детей. Это повышение заболеваемости похоже на то, что было замечено в Китае, где люди уже дезинфицируют улицы и дома.

Об этом сообщает The Science Times.

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Ситуация в Китае

Сообщается, что в Китае были зафиксированы тревожные случаи, напоминающие о самых тяжелых временах COVID, с медицинскими работниками в защитных костюмах, масках и перчатках, дезинфицирующими коридоры, школы и открытые пространства.

Пекинские официальные лица исключили возможность нового вируса как причину всплеска заболеваемости. Они утверждают, что это вызвано сезонным заболеванием в условиях полной зимы без COVID-ограничений.

В свою очередь, ВОЗ также отметила, что данные указывают на повторение сезонных условий после строгих блокировок в стране. При этом в организации призывают Китай соблюдать социальное дистанцирование, оставаться дома во время болезни и носить маски.

Ситуация в Нидерландах

Специалисты по здравоохранению в Нидерландах сообщают о значительном увеличении числа заболевших с августа. Большинство заболевших — дети в возрасте от 5 до 14 лет. По данным эпидемиологического наблюдения, уровень заболеваемости почти вдвое выше пика прошлого года.

В сообщении указывается, что пневмония, обычно характеризующаяся воспалением легких, часто вызывается вирусной или бактериальной инфекцией. Через две недели после начала заболевания обычно наступает улучшение. Симптомы включают одышку, лихорадку и кашель.

Также отмечено, что пневмония необычно распространяется среди людей в возрасте 15-24 лет.

Профессор Ян Джонс из Университета Рединга говорит, что причины резкого увеличения случаев пневмонии в Нидерландах остаются неясными, если не принимать во внимание улучшенное отслеживание данных. Джонс предполагает, что это может быть сезонная и местная эпидемия, совпадающая с вспышкой в Китае.

Напомним, ситуация со вспышкой гепатита А в Винницкой области остается стабильной. Однако эпидемиологи предупреждают, что существуют риски второй волны заболеваемости.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области зафиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А. В настоящее время подозревают контактно-бытовой путь инфицирования.