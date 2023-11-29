У Китаї дезінфікують вулиці та будинки через спалах таємничої пневмонії

Люди у захисних костюмах дезінфікують вулиці. Фото: AFP

Останнім часом у Нідерландах спостерігається тривожне збільшення випадків захворювання на пневмонію серед дітей. Це підвищення захворюваності схоже на те, що було помічено у Китаї, де люди вже дезінфікують вулиці та будинки.

Про це повідомляє The Science Times.

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Ситуація у Китаї

Повідомляється, що в Китаї були зафіксовані тривожні випадки, що нагадують про найважчі часи COVID, з медичними працівниками у захисних костюмах, масках та рукавичках, що дезінфікують коридори, школи та відкриті простори.

Пекінські офіційні особи виключили можливість нового вірусу як причину сплеску захворюваності. Вони стверджують, що це викликано сезонним захворюванням в умовах повної зими без обмежень COVID.

Своєю чергою, ВООЗ також зазначила, що дані вказують на повторення сезонних умов після суворих блокувань у країні. При цьому в організації закликають Китай дотримуватися соціального дистанціювання, залишатися вдома під час хвороби та носити маски.

11월 24일 河北三河市 由于近期支原体 폐렴 등류감질병횡행，三河市应急救援中心组织人员，身穿大白防护服进入校园展开消杀工作。 pic.twitter.com/lEz00OH — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 26, 2023

Ситуація у Нідерландах

Фахівці з охорони здоров'я в Нідерландах повідомляють про значне збільшення кількості хворих із серпня. Більшість хворих — діти віком від 5 до 14 років. За даними епідеміологічного спостереження, рівень захворюваності майже вдвічі вищий за пік минулого року.

У повідомленні зазначається, що пневмонія, що зазвичай характеризується запаленням легень, часто спричиняється вірусною або бактеріальною інфекцією. Через два тижні після початку захворювання зазвичай настає покращення. Симптоми включають задишку, лихоманку та кашель.

Також наголошено, що пневмонія незвичайно поширюється серед людей віком 15-24 років.

Професор Ян Джонс з Університету Редінга каже, що причини різкого збільшення випадків пневмонії в Нідерландах залишаються неясними, якщо не брати до уваги покращене відстеження даних. Джонс припускає, що це може бути сезонна та місцева епідемія, що збігається зі спалахом у Китаї.

Нагадаємо, ситуація зі спалахом гепатиту А на Вінниччині залишається стабільною. Проте епідеміологи попереджають, що є ризики другої хвилі захворюваності.

Також ми писали, що у Броварах Київської області зафіксували випадок захворювання на вірусний гепатит А. Зараз підозрюють контактно-побутовий шлях інфікування.