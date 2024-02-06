Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Университет Швеции из-за сбоя морозильника потерял образцы на миллионы евро arrow

Университет Швеции из-за сбоя морозильника потерял образцы на миллионы евро

6 февраля 2024 10:56
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Университет Швеции из-за сбоя морозильника потерял образцы на миллионы евро
Каролинский институт Стокгольма. Иллюстративное фото: essen
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

В Швеции в Каролинском институте Стокгольма потеряли исследовательские образцы из-за морозильной камеры, которая вышла из строя во время рождественских праздников. Исследовательские образцы, которые были уничтожены, хранились в университете в течение десятков лет.

Об этом сообщает AFP во вторник, 6 февраля.

Читайте также:

Как это произошло

Известно, что исследовательские образцы хранились в Каролинском институте в резервуарах, охлажденных жидким азотом, температура которого составляла -190 °C.

В издании рассказывают, что примерно между 22 и 23 декабря произошел сбой в поставках жидкого азота в криогенные резервуары. Несмотря на то, что резервы могут работать в течение четырех дней без дополнительного жидкого азота, неисправность продолжалась в течение пяти дней, поэтому образцы были уничтожены.

"Это произошло, возможно, в самое худшее время, которое только можно себе представить в Швеции, всего за день до Рождества", — отметил декан южного кампуса Каролинского института Матти Саллберг.

Ущерб для университета

Ученый добавил, что цену утраченных образцов пока не оценивали, однако, вероятно, речь идет о миллионах шведских крон.

"Больше всего пострадали те, кто исследует лейкемию, они собирали образцы от пациентов в течение 30 лет", — подчеркнул Саллберг.

Из-за инцидента в университете было начато внутреннее расследование. Также об этом сообщили правоохранителям, однако там пока не видят внешнего вмешательства.

Однако, по информации шведских СМИ, одной из версий является хакерская атака.

В то же время представитель Каролинского института заверил, что все утраченные образцы были предназначены только для исследований, поэтому это не повлияет на лечение больных.

Напомним, ранее ученые из Китая создали беспроводной имплантат интерфейса между мозгом и компьютером. Благодаря этому удалось добиться прогресса у их первого пациента.

Также мы сообщали, что 2 января оккупанты обстреляли Харьков, в результате атаки пострадал Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Общие убытки составляют более 746 млн гривен.

убытки
Швеция
деньги
исследование
Университет
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме