Университет Швеции из-за сбоя морозильника потерял образцы на миллионы евро

Каролинский институт Стокгольма. Иллюстративное фото: essen

В Швеции в Каролинском институте Стокгольма потеряли исследовательские образцы из-за морозильной камеры, которая вышла из строя во время рождественских праздников. Исследовательские образцы, которые были уничтожены, хранились в университете в течение десятков лет.

Об этом сообщает AFP во вторник, 6 февраля.

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Как это произошло

Известно, что исследовательские образцы хранились в Каролинском институте в резервуарах, охлажденных жидким азотом, температура которого составляла -190 °C.

В издании рассказывают, что примерно между 22 и 23 декабря произошел сбой в поставках жидкого азота в криогенные резервуары. Несмотря на то, что резервы могут работать в течение четырех дней без дополнительного жидкого азота, неисправность продолжалась в течение пяти дней, поэтому образцы были уничтожены.

"Это произошло, возможно, в самое худшее время, которое только можно себе представить в Швеции, всего за день до Рождества", — отметил декан южного кампуса Каролинского института Матти Саллберг.

Ущерб для университета

Ученый добавил, что цену утраченных образцов пока не оценивали, однако, вероятно, речь идет о миллионах шведских крон.

"Больше всего пострадали те, кто исследует лейкемию, они собирали образцы от пациентов в течение 30 лет", — подчеркнул Саллберг.

Из-за инцидента в университете было начато внутреннее расследование. Также об этом сообщили правоохранителям, однако там пока не видят внешнего вмешательства.

Однако, по информации шведских СМИ, одной из версий является хакерская атака.

В то же время представитель Каролинского института заверил, что все утраченные образцы были предназначены только для исследований, поэтому это не повлияет на лечение больных.

Напомним, ранее ученые из Китая создали беспроводной имплантат интерфейса между мозгом и компьютером. Благодаря этому удалось добиться прогресса у их первого пациента.

Также мы сообщали, что 2 января оккупанты обстреляли Харьков, в результате атаки пострадал Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Общие убытки составляют более 746 млн гривен.