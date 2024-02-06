Університет Швеції через збій морозильника втратив зразки на мільйони євро

Каролінський інститут Стокгольма. Ілюстративне фото: essen

У Швеції в Каролінському інституті Стокгольма втратили дослідницькі зразки через морозильну камеру, яка вийшла з ладу під час різдвяних свят. Дослідницькі зразки, які було знищено, зберігалися в університеті впродовж десятків років.

Про це повідомляє AFP у вівторок, 6 лютого.

Читайте також:

Як це сталося

Відомо, що дослідницькі зразки зберігалися в Каролінському інституті в резервуарах, які було охолоджено рідким азотом, температура якого становила -190 °C.

У виданні розповідають, що приблизно між 22 та 23 грудня стався збій у постачанні рідкого азоту до кріогенних резервуарів. Попри те, що резерви можуть працювати протягом чотирьох днів без додаткового рідкого азоту, несправність тривала впродовж п'яти днів, тому через це зразки було знищено.

"Це сталося, можливо, в найгірший час, який тільки можна собі уявити у Швеції, всього за день до Різдва", — зауважив декан південного кампусу Каролінського інституту Матті Саллберг.

Збитки для університету

Науковець додав, що ціну втрачених зразків поки не оцінювали, проте, ймовірно, йдеться про мільйони шведських крон.

"Найбільше постраждали ті, хто досліджує лейкемію, вони збирали зразки від пацієнтів протягом 30 років", — наголосив Саллберг.

Через інцидент в університеті було розпочато внутрішнє розслідування. Також про це повідомили правоохоронцям, проте там поки що не бачать зовнішнього втручання.

Проте за інформацією шведських ЗМІ, однією з версій є хакерська атака.

Водночас представник Каролінського інституту запевнив, що всі втрачені зразки було призначено лише для досліджень, тому це не впливатиме на лікування хворих.

Нагадаємо, раніше вчені з Китаю створили бездротовий імплантат інтерфейсу між мозком та комп'ютером. Завдяки цьому вдалося досягти прогресу в їхнього першого пацієнта.

Також ми повідомляли, що 2 січня окупанти обстріляли Харків, внаслідок атаки постраждав Харківський національний університет радіоелектроніки. Загальні збитки становлять понад 746 млн гривень.