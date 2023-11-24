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В африканской пустыне нашли желтые стекла внеземного происхождения — что это

24 ноября 2023 07:00
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как ливийское желтое стекло связано с инопланетным влиянием и Тутанхамоном
Желтые стекла ливийской пустыни и его родственник молдавит. Фото: satincrystals.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Большое песчаное море, простирающееся на 72 тыс. кв. км, соединяет Ливию и Египет. Именно в этой удивительной части света можно найти таинственные кусочки желтого стекла. Долгое время ученые не могли понять, что это и откуда оно происходит, ведь минерал отличается от известных земных. Однако эта загадка, наконец, раскрыта.

Как сообщает издание Science Alert, международной команде ученых из США, Германии, Египта и Марокко удалось объяснить происхождение ливийского желтого стекла. Рассказываем дальше интересные детали открытия и объясняем, как желтое стекло связано с инопланетным влиянием и Тутанхамоном.

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История и особенности желтого стекла из африканской пустыни

Зеленые, желтые или совсем прозрачные кусочки, напоминающие стекло, находили в Ливийской пустыне еще во времена Древнего Египта, украшения из них носили фараоны. А самое известное украшение — кулон египетского фараона Тутанхамона, которое нашли в его гробнице во время археологических исследований.

 

Как желтые стекла из африканской пустыни связаны с инопланетным влиянием и Тутанхамоном
Желтое стекло на кулоне египетского фараона Тутанхамона. Фото: J.Bodsworth/wikipedia

Первое научное описание таинственного материала было сделано в 1932 году. В это время ему дали название стекло ливийской пустыни.

Оно всегда имеет небольшие размеры и очень ограничено в количествах. Найти источник его происхождения ученые в то время не смогли. Однако точно установили, что минералу около 29 млн лет!

С момента открытия этого материала уже прошло почти 100 лет, но только сейчас ученые наконец-то смогли разгадать тайну происхождения этого желтого стекла.

Из чего состоит желтое ливийское стекло

Первые исследования материала показали, что оно богато кремнеземом. Ни одно натуральное стекло на Земле не имеет столь большое количество этого минерала.

Также в составе желтого стекла нашли:

  • зерна кварца, покрытых смешанными глинистыми минералами;
  • оксид железа;
  • оксид титана.

То, что озадачило ученых больше всего, 29 миллионов лет назад в этой африканской пустыне не было этих исходных веществ. Так что появление желтого стекла было более чем загадочным.

 

Странное желтое стекло в африканской пустыне связано с внеземным влиянием
Ливийское желтое стекло. Фото: Astro Gallery

Какие теории о происхождении желтого стекла выдвигали ученые ранее

Долгие годы ученые пытались понять, откуда происходит желтое стекло. Было выдвинуто несколько интересных теорий на этот счет:

  1. Желтые стекла на Земле появились из-за вулканов на Луне.
  2. Ливийское стекло может оказаться продуктом ударов молнии.
  3. Стекло могло появиться в результате осадочных и гидротермальных процессов.
  4. Желтое стекло образовалось в результате мощного взрыва метеорита в воздухе.
  5. Ливийское желтое стекло образовалось из ближайшего метеоритного кратера.

Какое открытие сделали ученые в новом исследовании

Все вышеперечисленные теории оказались неверными, а ученым наконец-то удалось поставить точку в этом почти 100-летнем вопросе.

В ходе исследования преподаватель Университета Западного Кейпа Елизавета Ковалева вместе с командой использовали передовые технологии, чтобы разгадать тайну ливийского желтого стекла.

Они опять-таки проверили его состав. Для этого использовали два куска материала, полученных от местного жителя.

В образцах удалось обнаружить мелкие минералы: разные типы оксида циркония. Результаты также свидетельствуют, что желтое стекло содержит кубический цирконий, который образуется только при высоких температурах от 250°C до 2700°C. Также ученые обнаружили редкий полиморф OII, образующийся при очень высоком давлении — около 130 тыс. атмосфер.

 

В африканской пустыне нашли желтое стекло внеземного происхождения — ученые узнали, откуда оно появилось.
Куски стекла ливийской пустыни, которые легли в основу исследования. Фото: Elizaveta Ковальева

Имея данные об условиях давления и температуры, ученые смогли разгадать тайну происхождения желтого стекла — оно образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.

Авторы исследования также отмечают, что если их результаты верны, где-то неподалеку также должен находиться родительский кратер — место, где метеорит упал на Землю. Исследователи планируют продолжить работу, чтобы найти это место. Итак, ждем новых невероятных открытий.

Ранее мы сообщали, что ученые рассказали о "невозможных" камнях на загадочном острове Анжуан.

Напомним, мы писали, что исследователи нашли древнейшую рукотворную пирамиду в мире, которая старше даже Египетских. Она была построена в Индонезии еще 25 тысяч лет назад.

Также мы рассказали, что ученые обнаружили таинственные гигантские сооружения под поверхностью Африки.

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