Як лівійське жовте скло пов’язане з інопланетним впливом і Тутанхамоном — вчені

Жовте скло лівійської пустелі та його родич молдавіт. Фото: satincrystals.com

Велике піщане море, яке простягається на 72 тис. кв. км, з'єднує Лівію та Єгипет. Саме у цій дивовижній частині світу можна знайти таємничі шматочки жовтого скла. Довгий час вчені не могли збагнути, що це та звідки воно походить, адже мінерал відрізняється від відомих земних. Проте, нарешті цю загадку розкрито.

Як повідомляє видання Science Alert міжнародній команді вчених зі США, Німеччини, Єгипту та Марокко вдалося пояснити походження лівійського жовтого скла. Розповідаємо далі найцікавіші деталі відкриття та пояснюємо, як жовте скло пов’язане з інопланетним впливом і Тутанхамоном.

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Зелені, жовті або зовсім прозорі шматочки, що нагадують скло знаходили в Лівійській пустелі ще за часів Стародавнього Єгипту, прикраси з них носили фараони. А найвідоміша прикраса — кулон єгипетського фараона Тутанхамона, яку було знайдено у його гробниці під час археологічних досліджень.

Жовте скло на кулоні єгипетського фараона Тутанхамона. Фото: J.Bodsworth/wikipedia

Перший науковий опис таємничого матеріалу зробили 1932 року. Саме тоді йому дали назву скло лівійської пустелі.

Воно завжди має невеликі розміри й вельми обмежене в кількостях. Знайти джерело його походження вчені на той час не змогли. Проте, точно встановили, що мінералу близько 29 млн років!

З моменту відкриття цього матеріалу вже минуло майже 100 років, але лише зараз науковці нарешті змогли розгадати таємницю походження цього жовтого скла.

З чого складається жовте лівійське скло

Перші дослідження матеріалу показали, що воно багате кремнеземом. Жодне натуральне скло на Землі не має настільки велику кількість цього мінералу.

Також у складі жовтого скла знайшли:

зерна кварцу, покритих змішаними глинистими мінералами;

оксид заліза;

оксид титану.

Те що спантеличило вчених найбільше, 29 мільйонів років тому у цій африканській пустелі не було цих вихідних речовин. Тож поява жовтого скла була більш ніж загадковою.

Лівійське жовте скло. Фото: Astro Gallery

Які теорії щодо походження жовтого скла висували вчені раніше

Довгі роки вчені намагалися зрозуміти, звідки походить жовте скло. Було висунуто кілька цікавих теорій з цього приводу:

Жовте скло на Землі з'явилося через вулкани на Місяці. Лівійське скло може виявитися продуктом ударів блискавки. Скло могло з'явитися внаслідок осадових і гідротермальних процесів Жовте скло утворилося внаслідок потужного вибуху метеорита в повітрі. Лівійське жовте скло утворилося з найближчого метеоритного кратера.

Яке відкриття зробили науковці у новому дослідженні

Всі вищеперераховані теорії виявилися невірними, а вченим нарешті вдалося поставити крапку у цьому майже 100-річному питанні.

Під час дослідження викладач Університету Західного Кейпа Єлизавета Ковальова разом із командою використовували передові технології, щоб розгадати таємницю лівійського жовтого скла.

Вони знову ж таки перевірили його склад. Для цього використали два шматки матеріалу, які отримали від місцевого жителя.

У зразках вдалося виявити дрібні мінерали: різні типи оксиду цирконію. Результати також свідчать про те, що жовте скло містить кубічний цирконій, який утворюється лише за високих температур від 250°C до 2700°C. Також учені виявили рідкісний поліморф OII, що утворюється за дуже високого тиску — близько 130 тис. атмосфер.

Шматки скла лівійської пустелі, які лягли в основу дослідження. Фото: Elizaveta Kovaleva

Маючи дані про умови тиску і температури, вчені змогли розгадати таємницю походження жовтого скла — воно утворилося внаслідок удару метеорита об поверхню Землі.

Автори дослідження також зазначають, якщо їхні результати вірні, десь неподалік також має знаходитися батьківський кратер — місце, де метеорит впав на Землю. Дослідники планують продовжити роботу, щоб знайти це місце. Тож, чекаємо нових неймовірних відкриттів.

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