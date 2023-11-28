В Болгарии придумали как стимулировать население проходить медосмотр
Правительство Болгарии планирует предоставлять гражданам финансовые стимулы для прохождения ежегодного медицинского осмотра. Также это можно назвать "возвратом налога". Жителям страны будет возвращаться один ежегодный взнос на медицинское страхование, а именно, за последний год, при условии, что они прошли ежегодный осмотр у врача.
Об этом сообщает Euractiv.
Финансовые стимулы за прохождение медосмотра
Такое решение правительство планирует принять с целью мотивации болгар проходить профилактический медосмотр ежегодно. Каждый застрахованный гражданин Болгарии имеет право на прохождение ежегодного обследования. Однако такие осмотры не слишком популярны среди жителей страны, именно поэтому пришли к финансовому стимулированию.
"Нынешняя команда Минздрава ставит профилактику своим приоритетом. Главный стимул — защита и забота о своем здоровье и здоровье своих близких. Мы хотим донести это послание обществу. Мы будем использовать различные информационные кампании, посвященные важности профилактики", — отметили в министерстве.
Отмечается, что на 2022 год только 41% всех застрахованных лиц старше 18 лет прошли обязательные медицинские осмотры. К сентябрю текущего года обязательные смотры прошли только 22% застрахованных граждан. Соответственно, большинство населения Болгарии не прошли профилактическое обследование. По словам врачей, это "тревожная тенденция", поскольку регулярные осмотры могут помочь выявить многие заболевания на ранней стадии.
Принцип "кнута и пряника" от МОЗ Болгарии
Около 600 тысяч болгар никогда не проходили профилактический медосмотр, а это 11% от всего населения. Кроме того, остальные 25% указывают, что не проходят медицинские осмотры, но получают лечение при необходимости. По информации Trend, эти обследования наиболее непопулярны среди мужчин и молодых людей, имеющих хорошее общее здоровье и считают, что они им не нужны.
В Минздраве Болгарии решили применить методы "кнута и пряника". Пройдя обследование, граждане сэкономят на одном медицинском страховом взносе. Зато те, кто не сделал этого, получат штрафы. Однако этот процесс довольно сложный.
"Врачи не назначают штрафов нигде в мире. Мы врачи, а не бухгалтеры. Это работа региональных санинспекций, но механизма, как это сделать, у них пока нет", — указал один из болгарских медиков.
Штрафы за не прохождение медосмотра
По словам другого врача, худшим в этом решении является напоминание пациентам, когда пора записаться на осмотр. Медики добавляют, что штрафы никого не пугают и, насколько они могли судить, за неявку еще никого не оштрафовали. Хотя в Законе о здоровье указано, что тот, кто не пройдет обязательный медосмотр или прививку, будет наказан штрафом в размере от 25 до 50 евро, а в случае повторной неявки — от 50 до 100 евро.
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