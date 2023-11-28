В Болгарии придумали как стимулировать население проходить медосмотр

Врач осматривает пациентку. Иллюстративное фото: google.com

Правительство Болгарии планирует предоставлять гражданам финансовые стимулы для прохождения ежегодного медицинского осмотра. Также это можно назвать "возвратом налога". Жителям страны будет возвращаться один ежегодный взнос на медицинское страхование, а именно, за последний год, при условии, что они прошли ежегодный осмотр у врача.

Об этом сообщает Euractiv.

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Финансовые стимулы за прохождение медосмотра

Такое решение правительство планирует принять с целью мотивации болгар проходить профилактический медосмотр ежегодно. Каждый застрахованный гражданин Болгарии имеет право на прохождение ежегодного обследования. Однако такие осмотры не слишком популярны среди жителей страны, именно поэтому пришли к финансовому стимулированию.

"Нынешняя команда Минздрава ставит профилактику своим приоритетом. Главный стимул — защита и забота о своем здоровье и здоровье своих близких. Мы хотим донести это послание обществу. Мы будем использовать различные информационные кампании, посвященные важности профилактики", — отметили в министерстве.

Отмечается, что на 2022 год только 41% всех застрахованных лиц старше 18 лет прошли обязательные медицинские осмотры. К сентябрю текущего года обязательные смотры прошли только 22% застрахованных граждан. Соответственно, большинство населения Болгарии не прошли профилактическое обследование. По словам врачей, это "тревожная тенденция", поскольку регулярные осмотры могут помочь выявить многие заболевания на ранней стадии.

Принцип "кнута и пряника" от МОЗ Болгарии

Около 600 тысяч болгар никогда не проходили профилактический медосмотр, а это 11% от всего населения. Кроме того, остальные 25% указывают, что не проходят медицинские осмотры, но получают лечение при необходимости. По информации Trend, эти обследования наиболее непопулярны среди мужчин и молодых людей, имеющих хорошее общее здоровье и считают, что они им не нужны.

В Минздраве Болгарии решили применить методы "кнута и пряника". Пройдя обследование, граждане сэкономят на одном медицинском страховом взносе. Зато те, кто не сделал этого, получат штрафы. Однако этот процесс довольно сложный.

"Врачи не назначают штрафов нигде в мире. Мы врачи, а не бухгалтеры. Это работа региональных санинспекций, но механизма, как это сделать, у них пока нет", — указал один из болгарских медиков.

Штрафы за не прохождение медосмотра

По словам другого врача, худшим в этом решении является напоминание пациентам, когда пора записаться на осмотр. Медики добавляют, что штрафы никого не пугают и, насколько они могли судить, за неявку еще никого не оштрафовали. Хотя в Законе о здоровье указано, что тот, кто не пройдет обязательный медосмотр или прививку, будет наказан штрафом в размере от 25 до 50 евро, а в случае повторной неявки — от 50 до 100 евро.

Также мы писали ранее, что в Китае был зафиксирован резкий рост респираторных заболеваний и пневмонии среди детей. Ведущие ученые призывали к осторожности из-за риска новой пандемии. Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая дополнительную информацию о заболеваемости.

Напомним, Городская клиническая больница №10 в городе Одессе усовершенствует свои медицинские услуги, внедряя современную службу телемедицины. Это решение позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренных ситуациях.