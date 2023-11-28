В Болгарії вигадали як стимулювати населення проходити медогляд

Лікар оглядає пацієнтку. Ілюстративне фото: google.com

Уряд Болгарії планує надавати громадянам фінансові стимули для проходження щорічного медичного огляду. Також це можна назвати "поверненням податку". Жителям країни повертатиметься один щорічний внесок на медичне страхування, а саме, за останній за рік, за умови, що вони пройшли щорічний огляд у лікаря.

Про це повідомляє Euractiv.

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Фінансові стимули за проходження медогляду

Таке рішення уряд планує ухвалити з метою мотивації болгар проходити профілактичний медогляд раз на рік. Кожен застрахований громадянин Болгарії має право на проходження щорічного обстеження. Однак, такі огляди не є надто популярними серед жителів країни, саме тому дійшли до фінансового стимулювання.

"Нинішня команда МОЗ ставить профілактику своїм пріоритетом. Головний стимул — захист і турбота про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Ми хочемо донести це послання до суспільства. Ми будемо використовувати різні інформаційні кампанії, присвячені важливості профілактики", — зазначили в міністерстві.

Зазначається, що на 2022 рік, тільки 41% усіх застрахованих осіб старше 18 років пройшли обов'язкові медичні огляди. До вересня поточного року обов'язкові огляди пройшли лише 22% застрахованих громадян. Відповідно, більша частина населення Болгарії не пройшли профілактичне обстеження. За словами лікарів, це є "тривожною тенденцією", оскільки регулярні огляди можуть допомогти виявити багато захворювань на ранній стадії.

Принцип "батога і пряника" від МОЗ Болгарії

Близько 600 тисяч болгар, ніколи не проходили профілактичний огляд, а це 11% від всього населення. Крім того, інші 25% вказують, що не проходять медичні огляди, але отримують лікування за потреби. За інформацією Trend, ці обстеження найбільш непопулярні серед чоловіків і молодих людей, які мають гарне загальне здоров'я і вважають, що вони їм не потрібні.

У МОЗ Болгарії вирішили застосувати методи "батога і пряника". Громадяни, що пройшли обстеження, заощадять на одному медичному страховому внеску. Натомість ті, хто не зробив цього отримають штрафи. Проте цей процес є доволі складним.

"Лікарі не призначають штрафів ніде в світі. Ми лікарі, а не бухгалтери. Це робота регіональних санінспекцій, але механізму, як це зробити, у них поки немає", — вказав один з болгарських медиків.

Штрафи за не проходження медогляду

За словами іншого лікаря, найгіршим у цьому рішенні є нагадування пацієнтам, коли настав час записатися на огляд. Медики додають, що штрафи нікого не лякають і, наскільки вони могли судити, за неявку нікого ще не оштрафували. Хоча у Законі про здоров'я зазначено, що той, хто не пройде обов'язковий медогляд або щеплення, буде покараний штрафом у розмірі від 25 до 50 євро, а в разі повторної неявки — від 50 до 100 євро.

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