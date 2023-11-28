В Болгарії вигадали як стимулювати населення проходити медогляд
Уряд Болгарії планує надавати громадянам фінансові стимули для проходження щорічного медичного огляду. Також це можна назвати "поверненням податку". Жителям країни повертатиметься один щорічний внесок на медичне страхування, а саме, за останній за рік, за умови, що вони пройшли щорічний огляд у лікаря.
Про це повідомляє Euractiv.
Фінансові стимули за проходження медогляду
Таке рішення уряд планує ухвалити з метою мотивації болгар проходити профілактичний медогляд раз на рік. Кожен застрахований громадянин Болгарії має право на проходження щорічного обстеження. Однак, такі огляди не є надто популярними серед жителів країни, саме тому дійшли до фінансового стимулювання.
"Нинішня команда МОЗ ставить профілактику своїм пріоритетом. Головний стимул — захист і турбота про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Ми хочемо донести це послання до суспільства. Ми будемо використовувати різні інформаційні кампанії, присвячені важливості профілактики", — зазначили в міністерстві.
Зазначається, що на 2022 рік, тільки 41% усіх застрахованих осіб старше 18 років пройшли обов'язкові медичні огляди. До вересня поточного року обов'язкові огляди пройшли лише 22% застрахованих громадян. Відповідно, більша частина населення Болгарії не пройшли профілактичне обстеження. За словами лікарів, це є "тривожною тенденцією", оскільки регулярні огляди можуть допомогти виявити багато захворювань на ранній стадії.
Принцип "батога і пряника" від МОЗ Болгарії
Близько 600 тисяч болгар, ніколи не проходили профілактичний огляд, а це 11% від всього населення. Крім того, інші 25% вказують, що не проходять медичні огляди, але отримують лікування за потреби. За інформацією Trend, ці обстеження найбільш непопулярні серед чоловіків і молодих людей, які мають гарне загальне здоров'я і вважають, що вони їм не потрібні.
У МОЗ Болгарії вирішили застосувати методи "батога і пряника". Громадяни, що пройшли обстеження, заощадять на одному медичному страховому внеску. Натомість ті, хто не зробив цього отримають штрафи. Проте цей процес є доволі складним.
"Лікарі не призначають штрафів ніде в світі. Ми лікарі, а не бухгалтери. Це робота регіональних санінспекцій, але механізму, як це зробити, у них поки немає", — вказав один з болгарських медиків.
Штрафи за не проходження медогляду
За словами іншого лікаря, найгіршим у цьому рішенні є нагадування пацієнтам, коли настав час записатися на огляд. Медики додають, що штрафи нікого не лякають і, наскільки вони могли судити, за неявку нікого ще не оштрафували. Хоча у Законі про здоров'я зазначено, що той, хто не пройде обов'язковий медогляд або щеплення, буде покараний штрафом у розмірі від 25 до 50 євро, а в разі повторної неявки — від 50 до 100 євро.
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