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Ученые "оживили" жену Ярослава Мудрого — как выглядела великая княгиня

15 ноября 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как на самом деле выглядела жена Ярослава Мудрого — ученые воспроизвели лицо
Ярослав Мудрый и его супруга Ингигерда. Коллаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Дочь первого христианского короля Швеции Олафа Шетконунга и вторая жена великого князя киевского Ярослава Мудрого Ингигерда (имя при крещении Ирина) внесла весомый вклад в развитие христианства на наших землях, а также была матерью великих правителей. Как могла выглядеть великая княгиня? Теперь мы можем об этом узнать благодаря науке и технологиям.

Так, ценитель археологии, который ведет персональный блог под названием Ancient Europeans в социальной сети X, занимается цифровыми реконструкциями исторических фигур, используя в своей работе погребальный инвентарь и черепа умерших. Недавно ему удалось воспроизвести облик Ингигерды.

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Как на самом деле выглядела жена Ярослава Мудрого — ученые воспроизвели лицо
Реконструкция лица дружины великого князя киевского Ярослава Мудрого. Фото: Ancient Europeans

Как можно увидеть на изображениях, специалист воспроизвел внешность Ингигерды, когда женщина была уже в возрасте. Он изобразил ее с голубыми глазами и русыми волосами. Однако подчеркнул, что цвет волос, глаз и кожи может быть не совсем верным из-за отсутствия необходимой информации.

Что известно о великой княгине киевской Ингигерде

Ингигерда стала женой Ярослава Мудрого в 1019 году. Великая княгиня основала в Киеве первый женский монастырь во имя своей покровительницы — святой великомученицы Ирины и, по обычаю того времени, не только заботилась о монастыре, но и руководила им.

Впоследствии вместе с мужем она начала строительство храма и монастыря София Киевская.

Также супруги предоставили убежище в Киеве двум несовершеннолетним сыновьям короля Англии Эдмунда Железнобокого, которые спасались бегством после датского завоевания Англии. Долгое время принцы жили и воспитывались в Киеве.

Один из них, наследник английского престола Эдвард, известный в истории как "Эдвард Изгнанник", около 1040 года женился на киевской княжне Агате (Агафья), внучке князя Владимира Великого.

Ингигерда родила Ярославу Мудрому не менее девяти детей:

  • Владимир Ярославич
  • Изяслав I Ярославич
  • Святослав II Ярославич
  • Всеволод Ярославич
  • Вячеслав Ярославич
  • Игорь Ярославич
  • Анастасия Ярославна
  • Елизавета Ярославна
  • Анна Ярославна

Одна из их дочерей, Анна, вышла замуж за французского короля и стала первой коронованной королевой Франции, то есть — соправительницей мужа.

Анастасия Ярославна стала королевой Венгрии, а Елизавета Ярославна — королевой Норвегии.

Ингигерда похоронена в Киеве в Софийском соборе в одном саркофаге с Ярославом. В ее честь был построен Ирининский монастырь в Киеве, разрушенный в 1240 году после получения Киева монгольским войском в ходе монголо-татарского нашествия.

Напомним, мы писали, какую тайну скрывают останки Ярослава Мудрого, и почему это волнует Россию.

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