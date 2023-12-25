Ученые объяснили, как вокруг луны может образовываться нимб

Лунный нимб. Фото: скриншот

Ученые объяснили происхождение лунного нимба. Как выяснилось, этот ореол — обычная оптическая иллюзия, которая создается световым отражением от кристалликов льда.

Об этом сообщается в научном журнале The Science Times.

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Как отмечается, лунный нимб — это оптическая иллюзия, которая образует вокруг Луны большое и ослепительное кольцо. Преломление лунного света кристаллами льда в верхних слоях атмосферы создает этот удивительный и часто ошеломляющий ореол.

Нимб образуется, когда свет отражается, рассеивается и преломляется кристаллами льда, плавающими в перистых или перисто-слоистых облаках на высоте в шесть километров и выше, до двенадцати километров.

Форма этих кристаллов льда концентрирует свет, образуя такой ореол. Из-за шестиугольной формы кристаллов льда, лунные нимбы имеют неизменно одинаковый размер. Поскольку лед имеет определенный показатель отражения, а его кристаллы имеют шестиугольную форму, они образуют призмы с углом вершины в 60 градусов, когда их стороны растянуты — такая однородность диаметра является результатом этих свойств. В результате свет, проходящий через кристалл льда, имеет минимальный угол отклонения 21,84 градуса.

По сравнению с процессом образования радуги, эти кристаллы льда также создают эффект призмы, разделяющей белый свет от солнца или отражающийся луной на многочисленные уникальные оттенки. В издании добавляют, что такой феномен образовал множество предрассудков, и отмечают его частичную успеваемость в предвидении наступления непогоды.

Напомним, ранее американские ученые обнаружили извилистые образования на поверхности Луны, которые могут отражать солнечный свет. Также команда ученых из Китайского сельскохозяйственного университета научилась превращать лунную почву в плодородные земли.