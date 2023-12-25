Вчені пояснили, як навколо Місяця може утворюватися гало

Місячне гало. Фото: скриншот

Науковці пояснили походження місячного гала. Як з'ясувалося, цей ореол — звичайна оптична ілюзія, яка утворюється світловим віддзеркаленням від кришталиків льоду.

Про це повідомляється у науковому журналі The Science Times.

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Оптична ілюзія місячного гала

Як зазначається, місячне гало — це оптична ілюзія, яка утворює навколо Місяця велике і сліпуче кільце. Заломлення місячного світла кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери створює цей дивовижний і часто приголомшливий ореол.

Гало утворюється, коли світло відбивається, розсіюється та заломлюється кристалами льоду, що плавають у перистих або перисто-шаруватих хмарах на висоті у шість кілометрів і вище, до дванадцяти кілометрів.

Форма цих кристалів льоду концентрує світло, утворюючи такий ореол. Через шестикутну форму кристалів льоду, місячні гало мають незмінно однаковий розмір. Через те, що крига має певний показник відбиття, а її кристали мають шестикутну форму, вони утворюють призми з кутом вершини у 60 градусів, коли їхні сторони розтягнуті — така однорідність діаметра є результатом цих властивостей. У результаті світло, що проходить через кристал льоду, має мінімальний кут відхилення 21,84 градуса.

В порівнянні з процесом утворення веселки, ці кристали льоду також створюють ефект призми, яка розділяє біле світло від сонця або відбивається місяцем на численні унікальні відтінки. У виданні додають, що такий феномен утворив безліч забобонів, і відзначають його частково успішність у передбаченні приходу негоди.

Нагадаємо, що раніше американські науковці виявили звивисті утворення на поверхні Місяця, які можуть відбивати сонячне світло. Також команда науковців з Китайського сільськогосподарського університету навчилася перетворювати місячний ґрунт на родючі землі.