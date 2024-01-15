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Ученые предупредили о расколе тектонической плиты под Тибетом — что известно

15 января 2024 17:24
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Под Гималаями происходит противостояние тектонических плит — в чем опасность
Поход в базовый лагерь Аннапурны с экскурсией по Тибету. Фото: himalayantrekkers.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Ученые утверждают, что под Гималаями происходит настоящее противостояние тектонических плит. Их столкновение началось еще примерно 60 млн лет назад, когда Индия, тогда еще остров, врезалась в Евразию, деформируя поверхность и образуя самые высокие горы на Земле. Сейчас же индийская тектоническая плита медленно расслаивается, скользя под Евразийской плитой, и может расколоться пополам прямо под Тибетом.

К таким выводам пришла международная группа исследователей. Их научный труд опубликован на сайте препринтов Ess Open archive, пишет Science.

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Что нужно знать о континентальных тектонических плитах

В отличие от своих океанических родственников континентальные тектонические плиты толстые и плавучие, поэтому они нелегко погружаются или субдуцируют в мантию во время столкновений.

По мнению некоторых ученых, индийская плита не погружается в мантию и продолжает скользить горизонтально под Тибетом.

Другая часть ученых склоняется к мнению, что самая плавучая часть Индийской плиты мнется, как ковер, вдоль переднего края столкновения, облегчая нижней половине плиты погружения в глубину.

 

Под Гималаями происходит противостояние тектонических плит – в чем опасность
Карта, на которой изображены Гималаи. Фото: google.com

Что узнали ученые в новом исследовании

Новые данные ученых говорят, что Индийская плита скользит под Евразийскую плиту, поэтому плотная нижняя часть отслаивается от верхней.

Исследование также выявило доказательства вертикального разлома или разрыва на границе между разделенной частью плиты и ее неповрежденной соседней частью. Этот разлом происходит под Тибетом.

На это указывает анализ волн землетрясения, проходящих под Тибетом, а также поднимающиеся на поверхность сигнальные газы.

Ученые также отметили, что идеальным местом для потенциальных разломов является зона на северо-востоке Индии вблизи Бутана.

В частности, данные показывают, что западнее предполагаемого разрыва дно Индийской плиты залегает на глубине около 200 км. Здесь, как считают ученые, плита остается цельной. В то время как на востоке плита вероятнее всего раскололась надвое, поскольку мантийные породы вытекают на глубине около 100 км.

Как говорит геодинамик из Утрехтского университета Дуве ван Гинсберген, они не представляли, что континенты могут вести себя таким образом, и для науки о твердой Земле это достаточно фундаментально. Это важный шаг к пониманию того, как возник наш современный ландшафт.

Этот научный труд может помочь исследователям лучше понять формирование могущественных Гималаев и, возможно, даже опасность землетрясений в регионе.

Ранее мы писали, что ученые узнали, почему Африка медленно раскалывается пополам.

Напомним, мы рассказывали, что ученые нашли древнейшую рукотворную пирамиду в мире, которой 25 тысяч лет. Все это время она маскировалась под гору.

Также мы сообщали, что ученым удалось обнаружить потерянный континент, исчезнувший 155 миллионов лет назад.

наука
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Тибет
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исследование
тектоническая плита

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