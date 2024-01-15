Під Гімалаями відбувається протистояння тектонічних плит — у чому небезпека

Похід до базового табору Аннапурни з екскурсією Тибетом. Фото: himalayantrekkers.com

Вчені стверджують, що під Гімалаями відбувається справжнє протистояння тектонічних плит. Їхнє зіткнення розпочалося ще приблизно 60 млн років тому, коли Індія, тоді ще острів, врізалася в Євразію, деформуючи поверхню та утворюючи найвищі гори на Землі. Зараз же Індійська тектонічна плита повільно розшаровується, ковзаючи під Євразійською плитою, і може розколотися навпіл прямо під Тибетом.

До таких висновків дійшла міжнародна група дослідників. Їхня наукова праця опублікована на сайті препринтів Ess Open archive, пише Science.

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Що треба знати про континентальні тектонічні плити

На відміну від своїх океанічних родичів, континентальні тектонічні плити товсті та плавучі, тому вони нелегко занурюються або субдукують у мантію під час зіткнень.

На думку деяких науковців, Індійська плита не занурюється в мантію і продовжує ковзати горизонтально під Тибетом.

Інша частина вчених схиляється до думки, що найбільш плавуча частина Індійської плити мнеться, як килим, уздовж переднього краю зіткнення, полегшуючи нижній половині плити занурення в глибину.

Карта, на якій зображено Гімалаї. Фото: google.com

Що дізналися вчені у новому дослідженні

Нові дані науковців кажуть про те, що Індійська плита ковзає під Євразійську плиту, через що щільна нижня частина відшаровується від верхньої.

Дослідження також виявило докази вертикального розлому, або розриву, на межі між розділеною частиною плити та її непошкодженою сусідньою частиною. Цей розлом проходить під Тибетом.

На це вказує аналіз землетрусних хвиль, що проходять під Тибетом, а також сигнальні гази, що підіймаються на поверхню.

Вчені також зазначили, що ідеальним місцем для потенційних розломів є зона на північному сході Індії, поблизу Бутану.

Зокрема, дані показують, що на захід від передбачуваного розриву дно Індійської плити залягає на глибині близько 200 км. Тут, як вважають вчені, плита залишається цілісною. Тоді як на сході плита, найімовірніше, розкололася надвоє, оскільки мантійні породи витікають на глибині близько 100 км.

Як каже геодинамік з Утрехтського університету Дуве ван Гінсберген, вони не уявляли, що континенти можуть поводитися таким чином, і для науки про тверду Землю це є досить фундаментальним. Це важливий крок до розуміння того, як виник наш сучасний ландшафт.

Ця наукова праця може допомогти дослідникам краще зрозуміти формування могутніх Гімалаїв і, можливо, навіть небезпеку землетрусів у регіоні.

Раніше ми писали про те, що науковці дізналися, чому Африка повільно розколюється навпіл.

Нагадаємо, ми розповідали, що вчені знайшли найдавнішу рукотворну піраміду у світі, якій 25 тисяч років. Увесь цей час вона маскувалася під гору.

Також ми повідомляли, що вченим вдалося виявити загублений континент, який зник 155 мільйонів років тому.