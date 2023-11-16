Ученые выяснили, как появились ультракомпактные карликовые галактики

Ученые раскрыли происхождение ультракомпактных карликовых галактик
Китайские исследователи впервые наблюдали за полноценным процессом формирования карликовых галактик в ультракомпактных карликовых галактиках (UCD). В результате исследования ученым удалось понять происхождение этих галактик.
Об этом сообщает XinhuaNET.
В течение длительного времени скопления звезд и галактики считались учеными совершенно разными классами объектов. Известно, что галактики формируются и развиваются в ореолах темной материи, имеющей тяжелую историю эволюции, а вот скопления звезд растут из огромных молекулярных облаков в центре галактик.
Что собой представляют карликовые галактики
Карликовые галактики — это класс галактик, имеющий самый низкий уровень яркости, но играющий решающую роль в эволюции Вселенной. Такое название UCD получил потому, что имеет очень плотную внутреннюю систему звезд, которая имеет свою массу и размер между скоплением звезд и галактикой.
До сих пор ученые не знают, откуда происходят эти галактики, впрочем, некоторые исследования говорят, что многие UCD могут появляться из-за коллапса карликовых галактик. Однако, конкретный процесс эволюции исследования ученых не подтверждают.
Исследование ультракомпактных галактик телескопами
Китайские ученые воспользовались космическими телескопами "Хаббл", "Канада-Франция-Гавайи", "Северные Близнецы" и другими, чтобы найти около 600 кандидатов ультракомпактных галактик. В результате исследования ученые заметили, что около 15% таких галактик имеют вокруг себя слабые ореолы звезд.
"Исследовательская группа впервые наблюдала разные этапы формирования UCD. Исследование показывает, как карликовые галактики коллапсируют и образуют UCD и даже скопления, ясно раскрывая закон эволюции", — говорит автор исследования Ван Кайсян.
Исследователь Эрик Пен утверждает, что ультракомпактные галактики очень важны для изучения галактических скоплений.
"UCD является важным зондом для археологического изучения скоплений галактик, и изучение их происхождения имеет большое значение для понимания формирования и эволюции галактик", — заявил Эрик Пен.
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