Вчені з'ясували, як з'явилися ультракомпактні карликові галактики

Зовнішній вигляд карликових галактик. Фото: УНІАН

Китайські дослідники вперше спостерігали за повноцінним процесом формування карликових галактик в ультракомпактні карликові галактики (UCD). У результаті дослідження вченим вдалося зрозуміти походження цих галактик.

Про це повідомляє XinhuaNET.

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Протягом тривалого часу скупчення зірок і галактики вважалися вченими зовсім різними класами об’єктів. Відомо, що галактики формуються і розвиваються в ореолах темної матерії, яка має важку історію еволюції, а ось скупчення зірок ростуть з величезних молекулярних хмар в центрі галактик.

Що собою являють карликові галактики

Карликові галактики — це клас галактик, який має найнижчий рівень яскравості, але грає вирішальну роль в еволюції Всесвіту. Таку назву UCD отримав через те, що має дуже щільну внутрішню систему зірок, яка має свою масу і розмір між скупченням зірок і галактикою.

Карликові галактики у космічному просторі. Фото: Pinterest

Досі вчені не знають, звідки походять ці галактики, втім, деякі дослідження кажуть, що багато UCD можуть з’являтися через колапс карликових галактик. Однак, конкретний процес еволюції дослідження вчених не підтверджують.

Дослідження ультракомпактних галактик телескопами

Китайські вчені скористалися космічними телескопами "Габбл", "Канада-Франція-Гавайї", "Північні Близнюки" та іншими, щоб відшукати приблизно 600 кандидатів ультракомпактних галактик. В результаті дослідження вчені помітили, що приблизно 15% таких галактик мають навколо себе слабкі ореоли зірок.

"Дослідна група вперше спостерігала різні етапи формування UCD. Дослідження показує, як карликові галактики колапсують і утворюють UCD і навіть скупчення, ясно розкриваючи закон еволюції", — каже автор дослідження Ван Кайсян.

Ультракомпактна галактика у космічному просторі. Фото: Pinterest

Дослідник Ерік Пен стверджує, що ультракомпактні галактики є дуже важливими для вивчення галактичних скупчень.

"UCD є важливим зондом для археологічного вивчення скупчень галактик, і вивчення їхнього походження має велике значення для розуміння формування та еволюції галактик", — заявив Ерік Пен.

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