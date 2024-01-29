Морские водоросли способны спасти человечество от голода во время ядерной зимы. Коллаж Новини.LIVE

В разных СМИ нередко говорят о возможной ядерной войне между большими государствами. В настоящее время стрелки Часов Судного дня, показывающие символическое время, отделяющее человечество от ядерной катастрофы, находятся на отметке 90 секунд до "ядерной полночи". В то же время ученые продумывают разные сценарии и варианты, как человечеству выжить в случае подобного апокалипсиса.

Так, международная команда ученых опубликовала новое исследование в журнале Earth's Future, в котором определила растение, способное пережить ядерную зиму и прокормить минимум миллиард человек. Именно оно может спасти человечество от голодной смерти.

Читайте также:

Что говорят ученые о ядерной зиме

Авторы нового научного труда отмечают, что если ядерные государства обменяются тысячами боеголовок, примерно 150 тераграммов (Тг) выбросов сажи могут быть выброшены в атмосферу. Они заблокируют солнечный свет на годы.

Соответственно большинство растений не смогут осуществлять фотосинтез из-за нехватки света от Солнца. Итак, аграрная сфера умрет, вместе со многими другими. Люди не смогут снабжать себя растительной и животной пищей в достаточном количестве. Это чревато массовым голодом и вымиранием.

Тем не менее есть те растения, которым солнечного света понадобится минимум. По подсчетам ученых, они смогут обеспечить едой минимум миллиард людей.

Ядерная зима. Изображение: oir.mobi

Какое растение способно спасти человечество от голода в случае ядерной зимы

Как утверждает международная группа исследователей, единственным устойчивым источником пищи в случае ядерной зимы будут оставаться морские водоросли.

К такому выводу они пришли исследовав растение Gracilaria tikvahiae. Оно оказалось достаточно устойчивым, чтобы выживать и расти в тропических океанах даже после полномасштабной ядерной войны.

Этот организм в значительной степени защищен под водой и может расти быстрее любой другой известной сельскохозяйственной культуры.

Несмотря на то, что водоросли естественным образом поглощают загрязнители из окружающей среды, токсические вещества, связанные и сосредоточенные в растении, можно уменьшить до безопасного уровня.

К примеру, обработка после сбора урожая и подготовка к потреблению, таких как мытье, сушка, ферментативная реакция, бланширование или варка, в частности, значительно снижают концентрацию йода и тяжелых металлов в морских водорослях.

Морские водоросли Gracilaria tikvahiae. Фото: inaturalist.nz

Какая пищевая ценность морских водорослей

Морские водоросли, которые часто едят в виде салатов, добавляют в супы, гарниры и т.д. богатые белками, минералами, витаминами, незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами.

Согласно исследованию, с оптимальной площадью для производства и подготовки морские водоросли могли бы удовлетворить эквивалент 45% мирового спроса на продукты питания только через девять месяцев интенсифицированного производства.

Однако морские водоросли могут составлять лишь до 15% человеческого рациона из-за высокого содержания йода.

Морские водоросли — спасение от голода, которое нужно уже сейчас

Ученые уверены, что морские водоросли могут стать незаменимым источником еды не только в случае ядерной войны, они могут стать жизнеспособным дополнением к глобальной продовольственной безопасности уже сейчас.

Производство морских водорослей является спасением для многих семей, живущих в бедных прибрежных общинах в странах с низким уровнем дохода.

Раньше мы рассказывали, может ли ядерное оружие сжечь атмосферу.

Напомним, мы писали, спасет ли ядерное оружие Землю от космической опасности.

Также мы сообщали, что исследователям удалось разработать способ имитации фотосинтеза, не используя растения.