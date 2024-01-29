Морські водорості здатні врятувати людство від голоду під час ядерної зими. Колаж Новини.LIVE

У різних ЗМІ не рідко говорять про можливу ядерну війну між великими державами. Наразі стрілки Годинника Судного дня, які показують символічний час, що відокремлює людство від ядерної катастрофи, знаходяться на позначці 90 секунд до "ядерної півночі". Водночас вчені продумують різні сценарії та варіанти, як людству вижити у разі подібного апокаліпсису.

Так, міжнародна команда науковців опублікувала нове дослідження у журналі Earth's Future, у якому визначила рослину, здатну пережити ядерну зиму та прогодувати мінімум мільярд людей. Саме вона може врятувати людство від голодної смерті.

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Автори нової наукової праці зазначають, у разі якщо ядерні держави обміняються тисячами боєголовок, приблизно 150 тераграмів (Тг) викидів сажі може бути викинуто в атмосферу. Вони заблокують сонячне світло на роки.

Відповідно більшість рослин не зможуть здійснювати фотосинтез через брак світла від Сонця. Тож, аграрна сфера помре, разом з багатьма іншими. Люди не зможуть забезпечувати себе рослинною та тваринною їжею у достатній кількості. Це загрожує масовим голодом та вимиранням.

Проте, є ті рослини, яким сонячного світла знадобиться мінімум. За підрахунками вчених, вони зможуть забезпечити їжею щонайменше мільярд людей.

Ядерна зима. Зображення: oir.mobi

Яка рослина здатна врятувати людство від голоду у разі ядерної зими

Як стверджує міжнародна група дослідників, єдиним стійким джерелом їжі у разі ядерної зими залишатимуться морські водорості.

До такого висновку вони дійшли дослідивши рослину Gracilaria tikvahiae. Вона виявилася достатньо стійкою, щоб виживати та процвітати в тропічних океанах навіть після повномасштабної ядерної війни.

Цей організм значною мірою захищений під водою і може рости швидше, ніж будь-яка інша відома сільськогосподарська культура.

Попри те, що водорості природним чином поглинатимуть забруднювачі з навколишнього середовища, токсичні речовини, пов’язані та зосереджені у рослині, можна зменшити до безпечного рівня.

До прикладу, обробка після збору врожаю та підготовка до споживання, як-от миття, сушіння, ферментативна реакція, бланшування або варіння, зокрема, значно знижують концентрацію йоду та важких металів у морських водоростях.

Морські водорості Gracilaria tikvahiae. Фото: inaturalist.nz

Яка харчова цінність морських водоростей

Морські водорості, які часто їдять у вигляді салатів, додають у супи, гарніри тощо багаті білками, мінералами, вітамінами, незамінними амінокислотами та жирними кислотами.

Згідно з дослідженням, з оптимальною площею для виробництва та підготовки морські водорості могли б задовольнити еквівалент 45% світового попиту на харчові продукти лише через дев’ять місяців інтенсифікованого виробництва.

Проте, морські водорості можуть складати лише до 15% людського раціону через високий вміст йоду.

Морські водорості — порятунок від голоду, який потрібен вже зараз

Вчені впевнені, що морські водорості можуть стати незамінним джерелом їжі не тільки у разі ядерної війни, вони можуть стати життєздатним доповненням до глобальної продовольчої безпеки вже зараз.

Виробництво морських водоростей є порятунком для багатьох сімей, які живуть у бідних прибережних громадах у країнах із низьким рівнем доходу.

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