Ученые создали роботизированную копию человеческой руки — фото и видео

Человеческая и роботизированная рука. Коллаж: Новини.LIVE

Ученые продолжают активно работать в направлении робототехники, то и дело создавая новые невероятные изобретения и технологии. Так, недавно миру была представлена первая роботизированная рука, имеющая внутреннюю структуру, полностью имитирующую человеческую.

Как пишет IFLScience, прорыв в робототехнике совершила команда ученых из Швейцарского Федерального Технологического Института Цюриха и американского стартапа Inkbit. Они использовали передовой метод 3D-печати, классифицируемый как "управляемый зрением струйный отпечаток" (VCJ).

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В чем особенность роботизированной копии человеческой руки и из чего она сделана?

Внутренняя структура роботизированной руки включает элементы, имитирующие человеческие кости, связки и 19 сухожильных структур, позволяющие управлять запястьем и пальцами. Кроме того, технология оснащена датчиками касания и давления.

Для создания роботизированной копии использовали медленно затвердевающие тиоленовые полимеры, обладающие высокими свойствами пластики.

"Мы бы не смогли создать эту руку без привычных материалов для 3D-печати. Но мы также использовали тиоленовые полимеры медленного затвердения. Они обладают очень хорошими эластичными свойствами и гораздо быстрее возвращаются в исходное состояние после сгибания", — говорит один из авторов исследования Томас Бюхнер.

Как отметил один из авторов исследования, профессор Роберт Кацшманн, новый метод 3D-печати позволяет избежать механической планаризации (выравнивания) каждого слоя, что ограничивало бы использование мягких материалов. Вместо этого применяется обратная связь, компенсирующая любые неровности предыдущего слоя.

На левой панели показана схема роботизированной руки, а на правой — трехмерная компьютерная графика. Фото: TJK Buchner and ETH Curych

Чем новое изобретение лучше уже существующих?

Авторы передовой технологии уверяют, что их роботизированная рука имеет качество, которым не обладает ни одна другая, а именно способность к более мягкому и гибкому движению.

И это действительно правда, ведь те руки, которые созданы, к примеру, для протезирования обычно механические и жесткие из-за отсутствия настоящих костей и гибких тканей.

Прототип роботизированной руки, воспроизводящей человеческую. Фото: TJK Buchner and ETH Curych

Что учёные говорят о методе VCJ?

Команда планирует довести новую технику 3D печати до совершенства и продолжить ее применение на практике.

"Наша быстрая и универсальная технология производства создаст новые возможности для научных исследований, экспериментального проектирования, сложного прототипирования и промышленных инноваций", — подчеркнул Кацшманн.

Ученые считают, что метод VCJ может полностью заменить все методы контакта струйной печати и использоваться для производства функциональных частей в робототехнике, медицинских имплантатах и других отраслях.

Высокое разрешение, соответствующие свойства материалов и долговечность делают печать с помощью VCJ системы перспективной как для научных, так и для коммерческих применений.

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