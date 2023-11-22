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Ученые создали роботизированную руку, обладающую человеческими свойствами

22 ноября 2023 08:16
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые создали роботизированную копию человеческой руки — фото и видео
Человеческая и роботизированная рука. Коллаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Ученые продолжают активно работать в направлении робототехники, то и дело создавая новые невероятные изобретения и технологии. Так, недавно миру была представлена первая роботизированная рука, имеющая внутреннюю структуру, полностью имитирующую человеческую.

Как пишет IFLScience, прорыв в робототехнике совершила команда ученых из Швейцарского Федерального Технологического Института Цюриха и американского стартапа Inkbit. Они использовали передовой метод 3D-печати, классифицируемый как "управляемый зрением струйный отпечаток" (VCJ).

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В чем особенность роботизированной копии человеческой руки и из чего она сделана?

Внутренняя структура роботизированной руки включает элементы, имитирующие человеческие кости, связки и 19 сухожильных структур, позволяющие управлять запястьем и пальцами. Кроме того, технология оснащена датчиками касания и давления.

Для создания роботизированной копии использовали медленно затвердевающие тиоленовые полимеры, обладающие высокими свойствами пластики.

"Мы бы не смогли создать эту руку без привычных материалов для 3D-печати. Но мы также использовали тиоленовые полимеры медленного затвердения. Они обладают очень хорошими эластичными свойствами и гораздо быстрее возвращаются в исходное состояние после сгибания", — говорит один из авторов исследования Томас Бюхнер.

Как отметил один из авторов исследования, профессор Роберт Кацшманн, новый метод 3D-печати позволяет избежать механической планаризации (выравнивания) каждого слоя, что ограничивало бы использование мягких материалов. Вместо этого применяется обратная связь, компенсирующая любые неровности предыдущего слоя.

 

Ученые создали первую в мире роботизированную руку с внутренней структурой, напоминающей человеческую
На левой панели показана схема роботизированной руки, а на правой — трехмерная компьютерная графика. Фото: TJK Buchner and ETH Curych

Чем новое изобретение лучше уже существующих?

Авторы передовой технологии уверяют, что их роботизированная рука имеет качество, которым не обладает ни одна другая, а именно способность к более мягкому и гибкому движению.

И это действительно правда, ведь те руки, которые созданы, к примеру, для протезирования обычно механические и жесткие из-за отсутствия настоящих костей и гибких тканей.

 

Ученые создали уникальную роботизированную руку, обладающую человеческими свойствами
Прототип роботизированной руки, воспроизводящей человеческую. Фото: TJK Buchner and ETH Curych

Что учёные говорят о методе VCJ?

Команда планирует довести новую технику 3D печати до совершенства и продолжить ее применение на практике.

"Наша быстрая и универсальная технология производства создаст новые возможности для научных исследований, экспериментального проектирования, сложного прототипирования и промышленных инноваций", — подчеркнул Кацшманн.

Ученые считают, что метод VCJ может полностью заменить все методы контакта струйной печати и использоваться для производства функциональных частей в робототехнике, медицинских имплантатах и других отраслях.

Высокое разрешение, соответствующие свойства материалов и долговечность делают печать с помощью VCJ системы перспективной как для научных, так и для коммерческих применений.

 

Ранее мы рассказывали, что изобретатели разработали сверхчувствительную искусственную кожу, которую хотят использовать для роботов и протезов.

Также мы сообщали, что ученые создали нейросеть, которая будет обучать роботов.

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