Вчені створили роботизовану копію людської руки — фото та відео

Вчені створили унікальну роботизовану руку, що володіє людськими властивостями
Науковці продовжують активно працювати у напрямку робототехніки, раз у раз створюючи нові неймовірні винаходи та технології. Так, нещодавно світу була представлена перша роботизована рука, яка має внутрішню структуру, що повністю імітує людську.
Як пише IFLScience, прорив у робототехніці здійснила команда вчених зі Швейцарського Федерального Технологічного Інституту Цюриха та американського стартапу Inkbit. Вони використовували передовий метод 3D-друку, що класифікується як "керований зором струменевий відбиток" (VCJ).
У чому особливість роботизованої копії людської руки та з чого вона виготовлена?
Внутрішня структура роботизованої руки включає елементи, що імітують людські кістки, зв’язки та 19 сухожильних структур, що дають змогу керувати зап’ястям і пальцями. Крім того, технологія оснащена датчиками торкання і тиску.
Для створення роботизованої копії використовували тіоленові полімери, що повільно тверднуть і мають високі властивості пластики.
"Ми б не змогли створити цю руку без звичних матеріалів для 3D-друку. Але ми також використовували тіоленові полімери повільного затвердіння. Вони володіють дуже хорошими еластичними властивостями та набагато швидше повертаються до початкового стану після згинання", — говорить один із авторів дослідження Томас Бюхнер.
Як зазначив один з авторів дослідження, професор Роберт Кацшманн, новий метод 3D-друку дає змогу уникнути механічної планаризації (вирівнювання) кожного шару, що обмежувало б використання м’яких матеріалів. Замість цього застосовується зворотний зв’язок, який компенсує будь-які нерівності попереднього шару.
Чим новий винахід кращий за вже існуючі?
Автори передової технології запевняють, що їх роботизована рука має рису, якою не володіє жодна інша, а саме здатність до м’якшого і гнучкішого руху.
І це дійсно правда, адже ті руки, які створені, до прикладу, для протезування зазвичай є механічними й жорсткими через відсутність справжніх кісток і гнучких тканин.
Що вчені кажуть про метод VCJ?
Команда планує довести нову техніку 3D-друку до досконалості та продовжити її застосування на практиці.
"Наша швидка й універсальна технологія виробництва створить нові можливості для наукових досліджень, експериментального проєктування, складного прототипування та промислових інновацій", — підкреслив Кацшманн.
Науковці вважають, що метод VCJ може повністю замінити всі контактні методи струменевого друку і використовуватися для виробництва функціональних частин у робототехніці, медичних імплантатах та інших галузях.
Висока роздільна здатність, відповідні властивості матеріалів і довговічність роблять друк за допомогою VCJ системи перспективним як для наукових, так і для комерційних застосувань.
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