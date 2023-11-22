Вчені створили роботизовану копію людської руки — фото та відео

Людська та роботизована рука. Колаж: Новини.LIVE

Науковці продовжують активно працювати у напрямку робототехніки, раз у раз створюючи нові неймовірні винаходи та технології. Так, нещодавно світу була представлена перша роботизована рука, яка має внутрішню структуру, що повністю імітує людську.

Як пише IFLScience, прорив у робототехніці здійснила команда вчених зі Швейцарського Федерального Технологічного Інституту Цюриха та американського стартапу Inkbit. Вони використовували передовий метод 3D-друку, що класифікується як "керований зором струменевий відбиток" (VCJ).

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У чому особливість роботизованої копії людської руки та з чого вона виготовлена?

Внутрішня структура роботизованої руки включає елементи, що імітують людські кістки, зв’язки та 19 сухожильних структур, що дають змогу керувати зап’ястям і пальцями. Крім того, технологія оснащена датчиками торкання і тиску.

Для створення роботизованої копії використовували тіоленові полімери, що повільно тверднуть і мають високі властивості пластики.

"Ми б не змогли створити цю руку без звичних матеріалів для 3D-друку. Але ми також використовували тіоленові полімери повільного затвердіння. Вони володіють дуже хорошими еластичними властивостями та набагато швидше повертаються до початкового стану після згинання", — говорить один із авторів дослідження Томас Бюхнер.

Як зазначив один з авторів дослідження, професор Роберт Кацшманн, новий метод 3D-друку дає змогу уникнути механічної планаризації (вирівнювання) кожного шару, що обмежувало б використання м’яких матеріалів. Замість цього застосовується зворотний зв’язок, який компенсує будь-які нерівності попереднього шару.

На лівій панелі показана схема роботизованої руки, а на правій — тривимірна комп’ютерна графіка. Фото: TJK Buchner and ETH Zürich

Чим новий винахід кращий за вже існуючі?

Автори передової технології запевняють, що їх роботизована рука має рису, якою не володіє жодна інша, а саме здатність до м’якшого і гнучкішого руху.

І це дійсно правда, адже ті руки, які створені, до прикладу, для протезування зазвичай є механічними й жорсткими через відсутність справжніх кісток і гнучких тканин.

Прототип роботизованої руки, яка відтворює людську. Фото: TJK Buchner and ETH Zürich

Що вчені кажуть про метод VCJ?

Команда планує довести нову техніку 3D-друку до досконалості та продовжити її застосування на практиці.

"Наша швидка й універсальна технологія виробництва створить нові можливості для наукових досліджень, експериментального проєктування, складного прототипування та промислових інновацій", — підкреслив Кацшманн.

Науковці вважають, що метод VCJ може повністю замінити всі контактні методи струменевого друку і використовуватися для виробництва функціональних частин у робототехніці, медичних імплантатах та інших галузях.

Висока роздільна здатність, відповідні властивості матеріалів і довговічність роблять друк за допомогою VCJ системи перспективним як для наукових, так і для комерційних застосувань.

Раніше ми розповідали, що винахідники розробили надчутливу штучну шкіру, яку хочуть використовувати для роботів та людських протезів.

Також ми повідомляли, що вчені створили нейромережу, яка навчатиме роботів.