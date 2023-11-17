Ученым впервые в истории науки удалось изучить анатомию погибшей звезды

Смерть звезды в космическом пространстве. Фото: Daily Star

Ученым удалось впервые в научной практике изучить анатомию умершей звезды с помощью нового спектрографа IGRINS-2. С помощью спектрографа, установленного на телескопе обсерватории Джемини, ученые заглянули за занавес космической пыли, где не проникает видимый свет.

Об этом сообщает Space.

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Исследование нового спектрографа IGRINS-2

Ученые смогли заглянуть сквозь занавес космической пыли, которая окутывает планетарную туманность NGC 7027, расположенную в трех тысячах световых лет от нашей планеты. В результате исследования ученые изучили химический состав туманности.

С помощью этого нового прибора ученым удалось обнаружить изотопы брома, гелия, железа, криптона и селена. Также они нашли много молекулярного водорода. Ученые рассказали, что такое планетарные туманности и как это появилось.

Планетарная туманность "NGC 7027". Фото: NASA

"Планетарные туманности представляют собой облако из газа и пыли, которое окружает звезду белый карлик. Эта звезда и сама туманность появились в результате смерти звезды, похожей на Солнце, когда та сначала сбросила свои верхние слои в космос, а затем сжалась до маленького размера", — отметили ученые.

По словам ученых, новый спектрограф способен разделять свет на составляющие его длины волн. Именно это помогло исследователям получить информацию о химическом составе планетарной туманности.

Как ученые в дальнейшем будут использовать спектрограф IGRINS-2

После того, как исследователи заметили работу этого прибора, они пожелали использовать его в будущем для изучения разных космических объектов. В частности, ученые хотят наблюдать за регионами формирования новых звезд и подобных планетарных туманностей, оставшихся от погибших звезд.

Состав планетарной туманности NGC 7027. Фото: NASA

Кроме того, они хотят изучать разные экзопланеты, коричневые карлики и далекие галактики, спрятанные за пылью в космосе. Ученые считают, что благодаря способности этого прибора заглянуть в сложные места Вселенной, им удастся лучше понять способ рождения новых звезд.

Также они хотят понять, как происходят разные события в астрономии, спрятанные за космической пылью.

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