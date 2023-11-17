Вченим вперше в історії науки вдалося вивчити анатомію загиблої зірки

Загибель зірки у космічному просторі. Фото: Daily Star

Вченим вдалося вперше у науковій практиці вивчити анатомію зірки, яка померла, за допомогою нового спектрографу IGRINS-2. За допомогою спектрографу, який був встановлений на телескопі обсерваторії Джеміні, вчені зазирнули за завісу космічного пилу, де не проникає видиме світло.

Про це повідомляє Space.

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Дослідження новим спектрографом IGRINS-2

Науковці змогли зазирнути через завісу космічного пилу, який огортає планетарну туманність NGC 7027, розташовану в трьох тисячах світлових роках від нашої планети. В результаті дослідження вчені вивчили хімічний склад туманності.

За допомогою цього нового приладу вченим вдалося знайти ізотопи брому, гелію, заліза, криптону і селену. Також вони відшукали багато молекулярного водню. Вчені розповіли, що таке планетарні туманності та як це з’явилося.

Планетарна туманність "NGC 7027". Фото: NASA

"Планетарні туманності являють собою хмару з газу і пилу, яка оточує зірку білий карлик. Ця зірка і сама туманність з’явилися внаслідок смерті зірки, схожої на Сонце, коли та спочатку скинула свої верхні шари в космос, а потім стиснулася до маленького розміру", — зазначили вчені.

За словами науковців, цей новий спектрограф здатний розділяти світло на складові його довжини хвиль. Саме це допомогло дослідникам отримати інформацію щодо хімічного складу планетарної туманності.

Як вчені надалі використовуватимуть спектрограф IGRINS-2

Після того, як дослідники помітили роботу цього приладу, вони забажали використовувати його у майбутньому для вивчення різних космічних об’єктів. Зокрема, вчені хочуть спостерігати за регіонами формування нових зірок і за схожими планетарними туманностями, які залишилися від загиблих зірок.

Склад планетарної туманності NGC 7027. Фото: NASA

Крім того, вони хочуть вивчати різні екзопланети, коричневі карлики і далекі галактики, які заховані за пилом у космосі. Вчені вважають, що завдяки здатності цього приладу зазиртати у складні місця Всесвіту їм вдасться краще зрозуміти спосіб народження нових зірок.

Також вони хочуть зрозуміти, як відбуваються різні події в астрономії, які заховані за космічним пилом.

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