Какие новогодние елки действительно экологичны и безопасны — ученый ответил

Мать с дочерью выбирают елку на зимние праздники. Фото: iStock

Традиционно во время празднования зимних праздников украинцы покупают новогодние елки, сразу делясь на два лагеря: тех, кто выбирает искусственные деревья и тех, кто покупает живые. Первые аргументируют свой выбор экономией и защитой экологии, вторые считают, что на праздники в доме должно пахнуть хвоей, а пластик и другие материалы, из которых изготавливают искусственные ели, очень вредны для здоровья и окружающей среды.

Но что из этого на самом деле более экологично и безопасно? Ответ на этот вопрос дал ученый, профессор с кафедры лесного хозяйства в Университете штата Миссисипи Кертис Вандершааф, пишет Science Alert.

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Растущее в земле живое дерево извлекает углекислый газ из воздуха и использует его для роста и развития. Этот процесс предотвращает выброс парниковых газов в атмосферу, где слишком много углекислого газа способствует глобальному потеплению.

Однако срубленное дерево теряет такое свое свойство. Более того, в какой-то момент срезанное дерево начинает разлагаться и снова выделяет углерод. Так что срубая деревья в лесу или парке, лишний раз подумайте об этом.

Конечно, к новогодним праздникам хвойные деревья выращивают, как правило, на фермах или в лесных хозяйствах, откуда их уже доставляют в торговые точки.

Новогодним елкам нужно более 10 лет, чтобы вырасти до 1,8 м. В течение этих лет деревья будут служить жильем для животных и всасывать углерод из атмосферы. При этом на каждую срубленную елку следующей весной высаживается от одного до трех саженцев. Таким образом, количество деревьев увеличивается.

Кроме того, существуют проблемы, связанные с тем, как выращиваются елки, особенно по интенсивному использованию пестицидов и перемещению природных экосистем для засева плантаций.

Если вы все же выберете живое дерево, лучше всего выбрать его из местного источника, чтобы минимизировать выбросы углекислого газа, связанные с доставкой.

То, что вы делаете с живой елкой после праздников, тоже имеет значение. Переработка намного лучше, чем оставлять древесину разлагаться на свалке.

Из-за природы большинства свалок в конце концов будут существовать анаэробные условия, а разложение приведет к выделению метана, который во много раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ.

Папа с дочерью выбирают живую елку на праздник. Фото: iStock

Как утилизировать живую елку:

отдать хозяйствам, использующим древесину для отопления;

отдать хозяйствам, производящим мульчу;

занести в пункт утилизации, если такой есть в вашем городе;

пожертвовать зоопаркам и т.д.

Итак, плюсы использования живого дерева:

приятный натуральный запах хвои в помещении, который может оказывать положительное влияние на самочувствие;

увеличение количества деревьев, посаженных в лесных домохозяйствах;

можно купить дерево в горшке, которое в дальнейшем можно высадить в грунт.

Минусы использования живых новогодних елок:

возможна аллергия;

срубленное дерево выделяет углекислый газ при разложении;

выброшенная на свалку елка становится источником метана, подогревающего нашу планету;

дерево необходимо правильно утилизировать, чтобы не навредить экологии;

при выращивании деревьев нередко используются пестициды, которые наносят ущерб окружающей среде.

Девушка украшает искусственную елку. Фото: Adobe Stock

Если вы выбрали искусственную новогоднюю елку

Искусственные елки имеют ряд преимуществ:

долговечность;

возможность многократного повторного использования;

экономия средств на ежегодную покупку новогодней елки;

не нуждаются в уходе;

подходят тем, у кого аллергия на живые деревья;

некоторые производители производят деревья из переработанных материалов, по крайней мере частично, что помогает уменьшить углеродный след дерева.

Искусственному дереву, потерявшему свой привлекательный вид, можно подарить вторую жизнь, сделав декоративные венки, гирлянды или игрушечные деревья для набора поездов и т.п.

Также можно перепродать елку или пожертвовать ее благотворительной организации, комиссионному магазину или дому престарелых, чтобы другие могли продолжать использовать ее.

В то же время следует учесть и существенные недостатки:

в большинстве своем искусственные елки являются продуктом на основе нефти, чтобы разложиться, им нужно сотни лет;

искусственные деревья часто производятся из поливинилхлорида (ПВХ). Несмотря на то, что этот материал эластичен, он является одним из наиболее вредных для окружающей среды всех видов пластмасс;

из-за высокого содержания хлора ПВХ может вызвать токсические загрязнения в виде диоксинов, которые накапливаются в организме животных;

при производстве много углекислого газа выбрасывается в атмосферу;

много углекислого газа попадает в атмосферу из-за упаковки и доставки искусственных деревьев;

некоторые производители производят искусственные елки из дешевых и некачественных материалов, что может стать причиной сильных аллергических реакций.

Девушка выбирает елку на Новый год. Фото: Betsie Van der Meer/Digital Vision

Какую же елку выбрать — искусственную или живую

Углеродный след пластиковой елки на самом деле выше, чем у живой. Искусственная новогодняя елка производит примерно 40 кг выбросов парниковых газов — это в 2 раза больше настоящего дерева, если оно попадает на свалку, и в 10 раз больше сжигаемого живого дерева.

Поскольку до 80% искусственных елок во всем мире производятся в Китае, то при их транспортировке выделяется большое количество углекислого газа.

Итак, ответ очевиден — покупать живую елку более экологично и безопасно, чем искусственную.

Однако если у вас уже есть искусственная елка, лучшее, что вы можете сделать, это не выбрасывать ее и продолжать использовать на протяжении многих лет.

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