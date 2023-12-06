Які новорічні ялинки справді є екологічними та безпечними — вчений відповів

Мати з донькою обирають ялинку на зимові свята. Фото: iStock

Традиційно під час святкування зимових свят українці купують новорічні ялинки, одразу поділяючись на два табори: тих, хто обирає штучні дерева та ті хто, купує живі. Перші аргументують свій вибір економією та захистом екології, другі вважають, що на свята у хаті має пахнути хвоєю, а пластик та інші матеріали, з яких виготовляють штучні ялини дуже шкідливі для здоров'я та довкілля.

Та що з цього насправді є більш екологічним та безпечним? Відповідь на це питання дав вчений, професор з кафедри лісового господарства в Університеті штату Міссісіпі Кертіс Вандершааф, пише Science Alert.

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Якщо ви прихильник живих ялинок на Новий рік

Живе дерево, що росте в землі витягує вуглекислий газ з повітря і використовує його для росту та розвитку. Цей процес запобігає викиду парникових газів в атмосферу, де занадто багато вуглекислого газу сприяє глобальному потеплінню.

Однак зрубане дерево втрачає таку свою властивість. Щобільше, в якийсь момент зрізане дерево починає розкладатися і знову виділяє вуглець. Тож, зрубуючи дерева у лісі або парку, зайвий раз подумайте про це.

Звичайно, до новорічних свят хвойні дерева вирощують, як правило, на таких собі фермах або у лісових господарствах, звідки їх вже доставляють у торговельні точки.

Новорічним ялинкам потрібно понад 10 років, щоб вирости до 1,8 м. Впродовж цих років дерева служитимуть житлом для тварин та всмоктуватимуть вуглець з атмосфери. При цьому на кожну зрубану ялинку наступної весни висаджується від одного до трьох саджанців. Таким чином, кількість дерев збільшується.

З іншого боку, існують проблеми, пов'язані з тим, як вирощуються ялинки, особливо щодо інтенсивного використання пестицидів і переміщення природних екосистем для засіву плантацій.

Якщо ви все-таки виберете живе дерево, найкраще забрати його з місцевого джерела, щоб мінімізувати викиди вуглекислого газу, пов'язані з доставкою.

Те, що ви робите з живою ялинкою після свят, також має значення. Переробка набагато краща, ніж залишати деревину розкладатися на звалищі.

Через природу більшості сміттєзвалищ зрештою будуть існувати анаеробні умови, а розкладання призведе до виділення метану, який у багато разів сильніше нагріває атмосферу, ніж вуглекислий газ.

Тато з донькою обирають живу ялинку на свято. Фото: iStock

Як утилізувати живу ялинку:

віддати господарствам, які використовують деревину для опалення;

віддати господарствам, які виготовляють мульчу;

занести у пункт утилізації, якщо такий є у вашому місті;

пожертвувати зоопаркам тощо.

Отже, плюси використання живого дерева:

приємний натуральний запах хвої у приміщенні, який може позитивно впливати на самопочуття;

збільшення кількості дерев, посаджених у лісових домогосподарствах;

можна купити дерево у горщику, яке надалі можна висадити в ґрунт.

Мінуси використання живих новорічних ялинок:

можлива алергія;

зрубане дерево виділяє вуглекислий газ при розкладанні;

викинута на сміттєзвалище ялинка стає джерелом метану, який підігріває нашу планету;

дерево необхідно правильно утилізувати аби не нашкодити екології;

при вирощуванні дерев нерідко використовуються пестициди, які завдають шкоди навколишньому середовищу.

Дівчина прикрашає штучну ялинку. Фото: Adobe Stock

Якщо ви обрали штучну новорічну ялинку

Штучні ялинки мають ряд переваг:

довговічність;

можливість багаторазового повторного використання;

економія коштів на щорічну покупку новорічної ялинки;

не потребують догляду;

підходять тим, у кого алергія на живі дерева;

деякі виробники виготовляють дерева з перероблених матеріалів, принаймні частково, що допомагає зменшити вуглецевий слід дерева.

Штучному дереву, яке втратило свій привабливий вигляд, можна подарувати друге життя, зробивши декоративні вінки, гірлянди чи іграшкові дерева для набору поїздів тощо.

Також можна перепродати ялинку або пожертвувати її благодійній організації, комісійному магазину чи будинку для літніх людей, щоб інші могли продовжувати використовувати її.

Водночас слід врахувати й суттєві недоліки:

здебільшого штучні ялинки є продуктом на основі нафти, щоб розкластися їм треба сотні років;

штучні дерева часто виготовляються із полівінілхлориду (ПВХ). Незважаючи на те, що цей матеріал еластичний, він є одним із найбільш шкідливих для навколишнього середовища з усіх видів пластмас;

через високий вміст хлору ПВХ може спричиняти токсичні забруднення у вигляді діоксинів, які накопичуються в організмі тварин;

під час виробництва багато вуглекислого газу викидається в атмосферу;

багато вуглекислого газу потрапляє у атмосферу через пакування та доставку штучних дерев;

деякі виробники виготовляють штучні ялинки з дешевих та неякісних матеріалів, що може стати причиною сильних алергічних реакцій.

Дівчина обирає ялинку на Новий рік. Фото: Betsie Van der Meer/Digital Vision

То яку ж ялинку обрати — штучну чи живу

Вуглецевий слід пластикової ялинки насправді вищий, ніж у живої. Штучна новорічна ялинка виробляє приблизно 40 кг викидів парникових газів — це у 2 рази більше за справжнє дерево, якщо воно потрапляє на звалище, і у 10 разів більше живого дерева, яке спалюється.

Оскільки до 80% штучних ялинок у всьому світі виробляються у Китаї, то під час їхнього транспортування виділяється велика кількість вуглекислого газу.

Тож, відповідь очевидна — купувати живу ялинку більш екологічно та безпечно, ніж штучну.

Проте, якщо у вас вже є штучна ялинка, найкраще, що ви можете зробити, це не викидати її та продовжувати використовувати впродовж багатьох років.

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