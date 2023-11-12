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С Млечного пути массово убегают звезды — что говорят ученые

12 ноября 2023 04:42
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
С Млечного пути массово убегают звезды — что говорят ученые
Звезды в галактике Млечный путь. Фото: Science Alert
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Из галактики Млечный путь исчезают звезды. Некоторые из них прорываются в межгалактическое пространство и отправляются в бесконечное путешествие подальше от человечества.

Об этом пишет Science Alert.

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Астрономы в течение года наблюдали движение группы массивных звезд. Как им удалось выяснить, некоторые из них двигаются иначе, чем остальные галактики. Это беглые звезды, покидающие Млечный Путь.

"Пока ученые не могут точно определить количество беглых звезд, которые собрались "на выход". Но астрономы постоянно находят все новые и новые звезды этого типа. Сейчас известно 175 таких звезд. Но их может быть значительно больше. По некоторым оценкам – около 10" миллионов" , — говорится в сообщении.

Астрофизики на сегодняшний день не до конца понимают причину такого неожиданного бегства.

"Есть две конкурентные теории, которые пытаются объяснить его. Первая — это сценарий динамического выброса (DES), а вторая – сценарий двойной сверхновой (BSS) ", — пишет издание.

Ранее мы писали, что космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба (JWST) нашел галактику, которая почти идентична нашему Млечному Пути. Ей присвоили имя Ceers-2112.

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