З Чумацького шляху масово втікають зірки — що кажуть вчені

Зірки в галактиці Чумацький шлях. Фото: Science Alert

З галактики Чумацький шлях зникають зірки. Деякі з них прориваються у міжгалактичний простір і вирушають у нескінченну подорож якнайдалі від людства.

Про це пише Science Alert.

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Астрономи упродовж року спостерігали за рухом групи масивних зірок. Як їм вдалося з'ясувати, деякі з них рухаються інакше, ніж решта галактики. Це зірки-втікачі, які покидають Чумацький Шлях.

"Наразі науковці не можуть точно визначити кількість зірок-втікачів, які зібралися "на вихід". Але астрономи постійно знаходять усе нові й нові зірки цього типу. Зараз відомо 175 таких зірок. Але їх може бути значно більше. За деякими оцінками – близько 10 мільйонів", — мовиться у повідомленні.

Астрофізики на сьогодні не до кінця розуміють причину такої несподіваної втечі.

"Є дві конкурентні теорії, які намагаються пояснити його. Перша — це сценарій динамічного викиду (DES), а друга — сценарій подвійної наднової (BSS)", — пише видання.

Раніше ми писали, що космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба (JWST) знайшов галактику, яка майже ідентична нашому Чумацькому Шляху. Їй присвоїли ім'я Ceers-2112.