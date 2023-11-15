Почему на Земле больше нет животных-гигантов — ученые назвали причины вымирания

Динозавры, когда-то населявшие планету Земля. Фото: wallpaperflare.com

Когда-то Земля была планетой великанов, которую населяли могущественные правители суши динозавры, способные весить более 80 т и вырастать длиной 40 м, повелители неба птерозавры размером с самолет, величественные мамонты, которые были вдвое больше современных слонов и достигали 5 м и массы тела 15 т, непробиваемые броненосцы размером с машину и другие животные, на фоне которых человек выглядел бы, если не муравьем, то точно мелочью, которую можно легко не заметить и раздавить. Однако их эра быстро подошла к концу и действительно больших животных на Земле осталось несколько видов и то, их размеры значительно меньше размеров древних родственников.

Почему все гигантские существа исчезли с планеты Земля? В статье для Live Science ученые попытались ответить на вопросы.

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Так, ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа, почему миллионы лет назад на Земле жили гиганты, а размеры современных животных значительно меньше.

По словам исследователей-палеонтологов, была не одна причина, приведшая к вымиранию животных-гигантов. Основными можно выделить шесть.

1. Благоприятные условия и климат

Когда началось бурное развитие динозавров (Триасовый период), воздух на нашей планете был хорошо насыщен кислородом, а разных ресурсов и пищи также хватало на всех жителей Земли.

Современные животные очень страдают из-за деятельности человечества, территории, ресурсов и еды уже не хватает. А стремительное изменение климата заставляет бороться за собственное выживание. Так что эволюционировать в больших существ просто нет шансов.

2. Стадные инстинкты

На уменьшение размера животных на Земле повлияла также и "социальная структура" древнейших существ. Речь идет о том, что эволюция социального поведения у млекопитающих привела к новой форме доминирования. То есть с течением времени физиологический гигантизм перерос в социальный.

Как объясняют ученые, групповая охота мелких хищников делает уязвимой даже очень большую добычу.

Динозавры, когда-то населявшие планету Земля. Фото: google.com

3. Особенности размножения

Динозавры были рептилиями. Самки делали большие кладки, после чего из яиц вылуплялись малыши, которые фактически самостоятельно "уходили во взрослый мир". Следовательно, процесс размножения требовал от этих животных-гигантов гораздо меньших усилий.

У млекопитающих все наоборот — самки должны сначала вырастить (выносить в период беременности) малышей в собственной утробе. После рождения детеныши нуждаются в опеке — кормлении, обучении выживать, охотиться и т.д. При этом млекопитающие обычно рожают относительно небольшое количество детенышей.

Самка африканского слона с детенышем. Фото: google.com

4. Температура тела

На регуляцию температуры тела уходит большой запас энергии. Конечно, теплокровным животным нужно больше энергии, чтобы поддерживать температуру, а значит, нужно и больше пищи, чем хладнокровным.

Современные крупные млекопитающие являются теплокровными животными. Так, например, если сравнить теплокровного слона с травоядными хладнокровными динозаврами, то слону в среднем требуется в пять раз больше пищи, чем гигантским травоядным динозаврам.

Однако, по мнению большинства палеонтологов, не все динозавры были хладнокровные. Некоторые стали таковыми в ходе эволюции.

Палеобиолог из американского государственного университета в Таллахасси в штате Флорида Грег Эриксон добавил, что динозавры могли быть "чем-то средним" между теплокровными и хладнокровными существами, поэтому огромным существам "не нужно было слишком много пищи для восстановления утраченной энергии".

5. Строение скелета

Во время сканирования костной ткани некоторых динозавров исследователи выяснили, что трабекулярная (губчатая) костная ткань у этих древних существ была устроена иначе, чем у млекопитающих. Благодаря этому отличию динозавры могли иметь менее плотные кости, которые были достаточно крепкими.

Палеонтолог из Эдинбургского университета Стив Брюсатт рассказал также, что некоторые гигантские динозавры имели специальные "вентиляционные", "легочные" воздушные мешки, подобные птичьим (обычно они заполняют пространство между мышцами и органами, а также внутренние полости костей).

Они были необходимы для стабильного охлаждения животных и обеспечения их большим количеством кислорода (рептилии и птицы не имеют полноценных больших легких).

"У динозавров воздушные мешки, вероятно, достигали от легких до костей, что создавало крепкий, но легкий каркас. Благодаря этому у динозавров были сильные, но легкие скелеты, что помогало им становиться все больше и больше. Хотя, конечно, достигнув определенного предела, они больше не росли", — объяснил ученый.

У современных животных такого типа воздушных мешков нет, потому они не могут вырасти до размеров гигантских динозавров.

Скелет динозавра в музее. Фото: google.com

6. Обновление зубов

Еще одним отличием между динозаврами и современными крупными млекопитающими есть зубы. Первые имели возможность постоянно их "обновлять". Причем с возрастом зубы динозавров не только "отрастали" и оставались крепкими, но изменялись физически. Благодаря этому динозавры могли с возрастом охотиться на большую добычу, а значит, могли наращивать свою массу и увеличиваться в размерах. Но млекопитающие лишены такой возможности.

Самые большие животные на Земле

На сегодня крупнейшими животными на суше являются африканские слоны: длина до 4-4,5 м, а масса до 5 (изредка до 7,5) т. Также относительно крупными животными можно назвать жирафов, которые могут достигать в высоту 4,7-5,7 м и иметь массу 550-1930 кг, бегемотов — высота до 1,75 м, вес — 3500 кг и носорогов — высота до 1,8 м, а масса тела от 500 до 3600 кг.

Что касается океанов, то здесь самыми большими являются синие киты, длина которых может достигать 24 метров.

Ранее учёные ответили на вопрос, почему кости динозавров не находят повсюду, если эти существа действительно жили на планете.

Напомним, мы писали, что новое исследование ученых из Дартмутского университета раскрывает истинную причину вымирания динозавров.

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