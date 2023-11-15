Чому на Землі більше немає тварин-гігантів — вчені назвали причини вимирання

Динозаври, які колись населяли планету Земля. Фото: wallpaperflare.com

Колись Земля була планетою велетнів, яку населяли могутні правителі суші динозаври, які могли важити понад 80 т і бути завдовжки 40 м, повелителі неба птерозаври розміром з літак, величні мамонти, які були вдвічі більшими за сучасних слонів і досягали висоти 5,5 метрів та маси тіла 15 т, непробивні броненосці розміром з машину та інші тварини, на фоні яких людина б виглядала, якщо не мурахою, то точно дрібнотою, яку можна легко не помітити та розчавити. Проте, їх ера швидко добігла кінця і сьогодні справді великих тварин на Землі залишилося кілька видів та й то, їх розміри значно менші за розміри далеких родичів.

То, чому усі гігантські істоти зникли з планети Земля? У статті для Live Science вчені спробували відповісти на запитання.

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Так, науковці досі не можуть дати однозначної відповіді, чому мільйони років тому на Землі жили гіганти, а розміри сучасних тварин є значно меншими.

За словами дослідників-палеонтологів, була не одна причина, що призвела до вимирання тварин-гігантів. Основними можна виділити шість.

1. Сприятливі умови та клімат

Коли розпочався бурхливий розвиток динозаврів (Тріасовий період), повітря на нашій планеті було добре насичене киснем, а різних ресурсів та їжі також вистачало на всіх мешканців Землі.

Сучасні тварини дуже страждають через діяльність людства, території, ресурсів та їжі вже не вистачає. А стрімка зміна клімату змушує боротися за власне виживання. Тож, еволюціонувати у великих істот просто немає шансів.

2. Стадні інстинкти

На зменшення розміру тварин на Землі вплинула також і "соціальна структура" прадавніх істот. Йдеться про те, що еволюція соціальної поведінки у ссавців призвела до нової форми домінування. Тобто з плином часу фізіологічний гігантизм переріс у соціальний.

Як пояснюють вчені, групове полювання дрібних хижаків робить уразливою навіть дуже велику здобич.

Динозаври, які колись населяли планету Земля. Фото: google.com

3. Особливості розмноження

Динозаври були рептиліями. Самки робили великі кладки, після чого з яєць вилуплювалися малюки, які фактично самостійно "йшли у дорослий світ". Отже, процес розмноження вимагав від цих тварин-гігантів набагато менших зусиль.

У ссавців все навпаки — самки мають спочатку виростити (виносити впродовж періоду вагітності) малюків у власній утробі. Після народження дитинчата потребують опіки — годування, навчання виживати, полювати тощо. При цьому ссавці зазвичай народжують відносно невелику кількість дитинчат.

Самка африканського слона з дитинчам. Фото: google.com

4. Температура тіла

На регуляцію температури тіла йде величезний запас енергії. Звичайно, теплокровним тваринам потрібно більше енергії, щоб підтримувати температуру, а отже треба й більше їжі, ніж холоднокровним.

Сучасні великі ссавці є теплокровними тваринами. Так, до прикладу, якщо порівняти теплокровного слона з травоїдними холоднокровними динозаврами, то слону в середньому потрібно вп'ятеро більше їжі, ніж гігантським травоїдним динозаврам.

Проте, на думку більшості палеонтологів, не всі динозаври були холоднокровними. Деякі стали такими в ході еволюції.

Палеобіолог з американського державного університету в Таллахассі у штаті Флорида Грег Еріксон додав, що динозаври могли бути "чимось середнім" між теплокровними й холоднокровними істотами, тому величезним істотам "не потрібно було надто багато їжі, для відновлення втраченої енергії".

5. Будова скелету

Під час сканування кісткової тканини деяких динозаврів, дослідники з'ясували, що трабекулярна (губчаста) кісткова тканина у цих прадавніх істот була влаштована інакше, ніж у ссавців. Завдяки цій відмінності динозаври могли мати менш щільні кістки, які були достатньо міцними.

Палеонтолог з Единбурзького університету Стів Брусатті розповів також, що деякі гігантські динозаври мали спеціальні "вентиляційні", "легеневі" повітряні мішки, подібні до пташиних (зазвичай вони заповнюють простір між м'язами та органами, а також внутрішні порожнини кісток).

Вони були необхідні для стабільного охолодження тварин та забезпечення їх великою кількістю кисню (адже рептилії та птахи не мають повноцінних великих легких).

"У динозаврів повітряні мішки, ймовірно, сягали від легень до кісток, що створювало міцний, але легкий каркас. Завдяки цьому в динозаврів були сильні, але легкі скелети, що допомагало їм ставати все більшими та більшими. Хоча, звичайно, досягнувши певної межі, вони більше не росли", — пояснив учений.

У сучасних тварин такого типу повітряних мішків немає, тому вони не можуть вирости до розмірів гігантських динозаврів.

Скелет динозавра у музеї. Фото: google.com

6. Оновлення зубів

Ще однією відмінністю між динозаврами й сучасними великими ссавцями є зуби. Перші мали можливість постійно їх "оновлювати". Причому з віком зуби динозаврів не тільки "відростали" та залишалися міцними, але й змінювалися фізично. Завдяки цьому динозаври могли з віком полювати на більшу здобич, а значить могли нарощувати свою масу і збільшуватися в розмірах. Але ссавці позбавлені такої можливості.

Найбільші тварини на Землі

На сьогодні найбільшими тваринами на суші є африканські слони: довжина до 4-4,5 м, а маса до 5 (зрідка до 7,5) т. Також відносно великими тваринами можна назвати жирафів, які можуть досягати у висоту 4,7–5,7 м та мати масу 550–1930 кг, бегемотів — висота до 1,75 м, а вага — 3500 кг та носорогів — висота до 1,8 м, а маса тіла від 500 до 3600 кг.

Що стосується океанів, то тут найбільшими є сині кити, довжина яких може досягати 24 метрів.

Раніше вчені відповіли на питання, чому кістки динозаврів не знаходять всюди, якщо ці істоти справді жили на планеті.

Нагадаємо, ми писали, що нове дослідження науковців з Дартмутського університету розкриває справжню причину вимирання динозаврів.

Також ми повідомляли, що вчені розповіли про першого хижака, який жив задовго до динозаврів.