Ученые нашли древнеегипетскую мумию, одержимую змеями — фото

Северная стена похоронной камеры Джегутиемхата. Фото: Petr Košárek

Египтологи совершили очередное невероятное открытие — в Абусире, к югу от Каира, была найдена 2500-летняя гробница королевского писаря по имени Джегутиемхат. Конечно, возраст погребения, древние артефакты и история уважаемого в свое время человека достаточно увлекательны. Однако больше всего ученых заинтересовало то, что древняя усыпальница содержала многочисленные магические изображения богов и богинь и надписи, из которых можно заключить, что владелец гробницы был одержим змеями.

Тайны древнеегипетской гробницы раскрыли археологи из Чешского института египтологии Карлового университета в Праге, пишет Live Science.

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Так, по словам исследователей, усыпальница имела многочисленные магические высказывания, предназначенные для защиты от укусов змей.

Интересно, что на входе археологи заметили как надписи, служившие защитой от укусов, так и заклинания, с помощью которых змеи должны были стать защитниками гробницы.

Верхняя часть гробницы Джегутиемхата. Фото: Petr Košárek

Следует заметить, что археологи часто находят гробницы в Египте, где есть некоторые из этих магических или апотропейных изречений против укусов змей, но не так много, как у гробницы Джегутиемхата.

Саркофаг и гробница Джегутиемхата. Фото: Petr Košárek

Специалисты предположили, что владелец этой гробницы был одержим страхом перед змеями.

"Такое сильное ударение на заклинаниях змей, вероятно, было следствием личного выбора владельца гробницы, поскольку не известно ни одного подобного случая с таким чрезмерным вниманием к этим заклинаниям", — заявил директор исследований Чешского института египтологии в Абусире Мирослав Барта.

Как объясняют ученые, в древнем Египте ядовитые змеи были более распространены, чем сейчас. Это связано с более благоприятным климатом для рептилий и пресмыкающихся в те времена. Не исключено, что при жизни человек имел фобию и действительно боялся быть укушенным змеей.

Саркофаг Джегутиемхат содержит также ряд других текстов и гравюр. На крышке его саркофага содержится то, что современные ученые называют 178 разделом Книги мертвых (инструкции и заклинания, касающиеся правильного расположения трупа).

На саркофаге также есть гравюры египетских божеств, в частности бога Банебджедет с головой барана и бога солнца Ра. Оба бога обеспечивали защиту гробниц и покой в царстве мёртвых.

Часть саркофага с гравировкой египетского бога Банебджедета. Фото: Petr Košárek

Грубо резное изображение бога солнца во время его ночного паломничества. Фото: Petr Košárek

Что еще узнали археологи о мумии, одержимой змеями

Несмотря на то, что большая часть усыпальницы была разграблена в давние времена, а от мумии осталась лишь часть скелета, исследователям удалось установить, что Джегутиемхат умер в довольно молодом возрасте — ему было всего 25 лет.

Вероятно, причиной смерти стал тяжелый случай остеопороза — заболевание, из-за которого кости становятся слабыми и хрупкими.

"Это, кажется, является частью его ДНК, потому что остеопороз обычно возникает в более позднем возрасте", — сказал Барта.

К тому же в гробнице нашли и другие остатки мумий, которые имели ту же болезнь, что может свидетельствовать о том, что они были родственниками.

Вид внутренней части саркофага, где когда-то покоилась мумия Джегутиемхата в образе Богини Запада. Фото: Petr Košárek

Следует заметить, что раскопки на месте и анализ останков продолжаются. Итак, ждем от исследователей новых невероятных открытий.

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