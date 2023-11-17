Вчені знайшли давньоєгипетську мумію, одержиму зміями — фото

Північна стіна похоронної камери Джегутіемхат. Фото: Petr Košárek

Єгиптологи зробили чергове неймовірне відкриття — в Абусірі, на південь від Каїра, була знайдена 2500-річна гробниця королівського писаря на ім'я Джегутіємхат. Звичайно вік поховання, стародавні артефакти й історія поважної у свій час особи досить захопливі. Проте, найбільше вчених зацікавило те, що стародавня усипальниця містила численні магічні зображення богів і богинь та написи, з яких можна зробити висновок, що власник гробниці був одержимий зміями.

Таємниці давньоєгипетської гробниці розкрили археологи з Чеського інституту єгиптології Карлового університету в Празі, пише Live Science.

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Так, за словами дослідників, усипальниця мала численні магічні висловлювання, призначені для захисту від укусів змій.

Цікаво, що на вході археологи помітили як написи, які слугували захистом від укусів, так і "заклинання", за допомогою яких змії мали стати захисниками гробниці.

Верхня частина гробниці Джегутіємхата. Фото: Petr Košárek

Варто зауважити, що археологи часто знаходять гробниці в Єгипті, де є деякі з цих магічних або апотропейних висловів проти укусів змій, але не так багато, як у гробниці Джегутіємхата.

Саркофаг і гробниця Джегутіємхата. Фото: Petr Košárek

Фахівці припустили, що власник цієї гробниці був одержимий страхом перед зміями.

"Такий сильний наголос на заклинаннях змій, ймовірно, був наслідком особистого вибору власника гробниці, оскільки не відомо жодного подібного випадку з такою надмірною увагою до цих заклинань", — заявив директор досліджень Чеського інституту єгиптології в Абусірі Мирослав Барта.

Як пояснюють науковці, у стародавньому Єгипті отруйні змії були більш поширені, ніж зараз. Це пов'язано з більш сприятливим кліматом для рептилій та плазунів у ті часи. Тож, не виключено, що за життя людина мала фобію й дійсно боялася бути вкушеною змією.

Саркофаг Джегутіємхат містить також ряд інших текстів і гравюр. На кришці його саркофага міститься те, що сучасні вчені називають 178 розділом Книги мертвих (інструкції та заклинання, які стосуються правильного розташування трупа).

На саркофазі також є гравюри єгипетських божеств, зокрема бога Банебджедет із головою барана та бога сонця Ра. Обидва боги забезпечували захист гробниць та покій у царстві мертвих.

Частина саркофага з гравіюванням єгипетського бога Банебджедета. Фото: Petr Košárek

Грубо різьблене зображення бога сонця під час його нічного паломництва. Фото: Petr Košárek

Що ще дізналися археологи про мумію, одержиму зміями

Попри те, що більша частина усипальниці була пограбована у давні часи, а від мумії залишилася лише частина скелета, дослідникам вдалося встановити, що Джегутіємхат помер у досить молодому віці — йому було всього 25 років.

Імовірно, причиною смерті став важкий випадок остеопорозу — захворювання, через яке кістки стають слабкими та крихкими.

"Це, здається, є частиною його ДНК, тому що остеопороз зазвичай виникає в більш пізньому віці", — сказав Барта.

До того ж у гробниці знайшли й інші рештки мумій, які мали ту саму хворобу, що може свідчити про те, що вони були родичами.

Вигляд внутрішньої частини саркофага, де колись спочивала мумія Джегутіємхата в образі Богині Заходу. Фото: Petr Košárek

Варто зауважити, що розкопки на місці та аналіз останків тривають. Тож, чекаємо від дослідників нових неймовірних відкриттів.

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