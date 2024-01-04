В Антарктиді знайшли сліди невідомої прадавньої цивілізації — фото

Таємничі сліди прадавньої цивілізації в Антарктиді. Колаж: Новини.LIVE

Антарктида давно приваблює шукачів таємниць. Багато хто впевненій, що на Південному полюсі можуть ховатися сенсаційні відкриття, та зробити їх заважає товстий шар льоду і снігу. Проте, хто шукає, той обов'язково знайде — на крижаному континенті, здається, вдалося виявити сліди невідомої прадавньої цивілізації.

Першим про це написав вебсайт Ancient Code. Зазначається, що відкриття зробили за допомогою Google Earth. На зображеннях нібито можна побачити величезну структуру, що може бути якимось поселенням або тим, що залишилося від стародавнього міста.

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Вчені, роздивившись знімки, одразу підкреслили, що ця структура точно не може бути звичайною застругою (нерухомий, витягнутий за вітром вузький і твердий сніговий гребінь), адже явище зазвичай має короткі гострі краї, а таємнича структура виглядає овальною.

Таємнича структура виявлена в Антарктиді. Зображення: Google Maps

Величезна та загадкова "аномалія" простягається на понад 240 км в поперечнику і може бути похована на глибині 848 м під землею.

Багато фахівців схиляються до думки, що це сліди саме рукотворного об'єкта. Під поверхнею могло бути приховане місто. Однак Антарктида майже не заселена через морозні температури.

Теоретики змови та навіть деякі вчені стверджують, що крижаний континент насправді є домом легендарного загубленого міста Атлантиди. Але це лише сміливі припущення.

Цікаво, що згідно з однією науковою теорією, ще приблизно 12 тис. років тому рухи в земній корі означали, що великі частини Антарктиди були вільні від льоду, а отже там цілком могли існувати великі людські міста. Водночас про міфічне місто Атлантида вперше згадав грецький філософ Платон у своїх творах "Тимей" та "Крітія" у 360 році до нашої ери.

Він описує Атлантиду як велику країну або острів, значно більший за Лівію та Азію разом узяті, де мешкає високорозвинена цивілізація.

Уявлення про Атлантиду за збереженими описами. Фото: standard.co.me

На жаль, жодних офіційних експедицій або ж археологічних розкопок не проводилося у цьому регіоні. А отже підтвердити чи спростувати теорію поки неможливо.

Раніше ми писали, що вчені пояснили, чому на вершині гори Еверест знаходять морські скам'янілості.

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Також ми повідомляли, що науковці знайшли таємничі гігантські споруди під поверхнею Африки.