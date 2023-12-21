Чому на вершині Евересту знаходять морські скам'янілості — вчені ошелешили

Альпіністи підіймаються на вершину Евересту. Фото: DanielPrudek/iStock

Найвищою горою у світі, підкорити яку здатні лише найдосвідченіші альпіністи, є Еверест, розташований на кордоні Непалу та Тибету. Його висота складає 8 849 м над рівнем моря. Але як на найвищій точці у світі могли опинитися морські скам'янілості? Причина у Великому потопі чи тектонічному зсуві?

У вчених є відповіді на питання, і вони справді фантастичні. Про це повідомляє видання IFLScience.

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Ще кілька років тому наявність осадової породи вапняку на вершині Евересту підтвердили фахівці NASA. У цій осадовій породі виявили кілька скам’янілих морських істот ордовицького періоду — третій період палеозойської ери, який тривав від приблизно 485.4 до 443.8 мільйонів років тому. Такі скам'янілості знаходять й у Гімалаях, серед знахідок трилобіти, брахіоподи, остракоди та криноїди.

Скам'янілість, знайдена в гірських хребтах Гімалаїв.

Зображення: tian yake/Flickr

Варто зауважити, що майже всі осадові породи утворюються внаслідок водної ерозії, подрібнення гірських порід протягом тисяч або мільйонів років, перш ніж вони ущільняться та під тиском перетворюються на осадову породу.

Осадові породи та присутність стародавніх морських істот говорять нам про те, що скеля на вершині гори Еверест колись була під водою.

То як морські скам'янілості опинилися на Евересті?

Звичайно, причина тут не у біблійному потопі, який було б важко пояснити з точки зору науки. Збільшення рівня моря або інші катастрофічні події, які призвели б до затоплення всієї поверхні планети, вважається науково неправдоподібним. Адже навіть теоретично, якщо весь океанський об'єм розподілити рівномірно по всій поверхні Землі, це призвело б до рівня води близько 2700 м. А щоб вода покривала навіть високі гори, необхідно збільшити її кількість на 250%.

Тож, наявність морських скам'янілостей на Евересті — це доказ тектоніки плит. Еверест і Гімалаї утворилися в результаті зіткнення між Євразійською та Індійською континентальними плитами, яке почалося приблизно 40-50 мільйонів років тому.

Євразійська плита була частково зім’ята та зігнута над Індійською плитою, але через їх низьку щільність та високу плавучість жодна з континентальних плит не могла бути підкорена. Це спричинило потовщення континентальної кори через складчастість і розломи силами стиснення, що штовхають Гімалаї та Тибетське плато.

Як це відбувалося мільйони років тому можна подивитися на відео:

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