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Антарктида была заселена — обнаружены следы неизвестной древней цивилизации

4 января 2024 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
В Антарктиде нашли следы неизвестной древней цивилизации — фото
Таинственные следы древнейшей цивилизации в Антарктиде. Коллаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Антарктида давно привлекает искателей тайн. Многие уверены, что на Южном полюсе могут скрываться сенсационные открытия, и сделать их мешает толстый слой льда и снега. Однако кто ищет, тот обязательно найдет — на ледяном континенте, кажется, удалось обнаружить следы неизвестной древней цивилизации.

Первым об этом написал вебсайт Ancient Code. Отмечается, что открытие было сделано с помощью Google Earth. На изображениях вроде бы можно увидеть огромную структуру, которая может быть каким-то поселением или следом от древнего города.

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Ученые, разглядев снимки, сразу подчеркнули, что эта структура точно не может быть обычной застругой (неподвижный, вытянутый по ветру узкий и жесткий снежный гребень), ведь явление обычно имеет короткие острые края, а таинственная структура выглядит овальной.

 

В Антарктиде нашли следы неизвестной древней цивилизации.
Таинственная структура обнаружена в Антарктиде. Изображение: Google Maps

Огромная и загадочная "аномалия" простирается более чем на 240 км в поперечнике и может быть погребена на глубине 848 м под землей.

Многие специалисты склоняются к мнению, что это следы именно рукотворного объекта. Под поверхностью мог быть скрыт город. Однако Антарктида почти не заселена из-за морозных температур.

Теоретики заговора и некоторые ученые утверждают, что ледяной континент на самом деле является домом легендарного потерянного города Атлантиды. Но это лишь смелые предположения.

Интересно, что согласно одной научной теории, еще примерно 12 тыс. лет назад движения в земной коре означали, что большие части Антарктиды были свободны ото льда, а значит, там вполне могли существовать большие человеческие города. В то же время о мифическом городе Атлантида впервые упомянул греческий философ Платон в своих произведениях "Тимей" и "Крития" в 360 году до нашей эры.

Он описывает Атлантиду как большую страну или остров, значительно больше Ливии и Азии вместе взятых, где обитает высокоразвитая цивилизация.

 

В Антарктиде нашли таинственную обширную овальную структуру, что может быть упоминанием о древней цивилизации
Представление об Атлантиде по сохранившимся описаниям. Фото: standard.co.me

К сожалению, никаких официальных экспедиций или археологических раскопок не проводилось в этом регионе. А значит, подтвердить или опровергнуть теорию пока невозможно.

Ранее мы писали, что ученые объяснили, почему на вершине горы Эверест находят морские окаменелости.

Напомним, мы рассказывали, что исследователи нашли древнейшую рукотворную пирамиду в мире, которая старше даже Египетских.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили таинственные гигантские сооружения под поверхностью Африки.

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