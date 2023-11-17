Чудо природи — в Алабамі жінка з двома матками завагітніла у кожній з них

Келсі Гетчер та її чоловік Калеб Гетчер, які дізналися про вагітність жінки. Фото: Kelsey Hatcher/doubleuhatcher

В Алабамі жінка з двома матками очікує народження дітей. Вона завагітніла у кожній з них. За словами лікарів, це рідкість.

Про це повідомляє The Guardian.

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Келсі Хетчер народилася з рідкісною аномалією матки — діделфіс, або дві матки. Однак їй не ставили діагноз до минулої весни, коли вона виявила, що вагітна — у кожній матці.

Хетчер сказала, що її чоловік спочатку не повірив їй.

"Він сказав: "Ти брешеш", а я відповіла: "Ні, не брешу", — розповіла жінка.

Відомо, що дві матки в світі мають близько 0,3% жінок. За даними дослідників фертильності, аномалія формується у жіночому ембріоні на дуже ранній стадії розвитку, приблизно на восьмому тижні вагітності.

"Той факт, що обидва яєчники овулюють одночасно або приблизно в один і той же час, вражає", — говорить доктор Хейлі Міллер, науковий співробітник відділення акушерства та гінекології Стенфордського медичного університету, яка навчається в галузі медицини матері та плоду, а також член Американського коледжу акушерів-гінекологів.

Поки Хетчер очікує народження двох дітей, лікарі готуються до того, щоб мати додатковий персонал, який зможе приймати пологи. Жінки з двома матками і двома шийками матки можуть становити особливі виклики для лікарів.

"Я опікувався багатьма пацієнтками з двома матками і двома шийками матки, і часто буває складно навіть викликати пологи з двома шийками матки і двома матками", — сказав Міллер.

За словами лікарів, діти можуть навіть народитися з різницею в кілька годин або днів, оскільки матки можуть скорочуватися незалежно один від одного.

Нагадаємо, вчені вважають, що зовсім скоро вагітність та народження дітей у космосі стане можливим, це лише питання часу. Спершу такі експерименти проведуть на розмноженні гризунів.