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Чудо природы — в Алабаме женщина с двумя матками забеременела в каждой из них

17 ноября 2023 08:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Чудо природы — в Алабаме женщина с двумя матками забеременела в каждой из них
Келси Хэтчер и ее муж Калеб Хэтчер, узнавшие о беременности женщины. Фото: Kelsey Hatcher/doubleuhatcher
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Алабаме женщина с двумя матками ожидает рождения детей. Она забеременела в каждой из них. По словам врачей, это редкость.

Об этом сообщает The Guardian.

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Келси Хэтчер родилась с редкой аномалией матки — диделфис, или две матки. Однако ей не ставили диагноз до прошлой весны, когда она обнаружила, что беременна в каждой матке.

Хэтчер сказала, что ее муж поначалу не поверил ей.

"Он сказал: "Ты врешь", а я ответила: "Нет, не вру", — рассказала женщина.

Известно, что две матки в мире имеют около 0,3% женщин. По данным исследователей фертильности, аномалия формируется в женском эмбрионе на ранней стадии развития, примерно на восьмой неделе беременности.

"Тот факт, что оба яичника овулируют одновременно или примерно в одно и то же время, впечатляет", — говорит доктор Хейли Миллер, научный сотрудник отделения акушерства и гинекологии Стэнфордского медицинского университета, которая учится в области медицины матери и плода, а также член Американского колледжа акушеров-гинекологов.

Пока Хэтчер ожидает рождения двоих детей, врачи готовятся к тому, чтобы иметь дополнительный персонал, который сможет принимать роды. Женщины с двумя матками и двумя шейками матки могут представлять особые вызовы для врачей.

"Я занимался многими пациентками с двумя матками и двумя шейками матки, и часто бывает сложно даже вызвать роды с двумя шейками матки и двумя матками", — сказал Миллер.

По словам врачей, дети могут даже родиться с разницей в несколько часов или дней, поскольку матки могут сокращаться независимо друг от друга.

Напомним, ученые считают, что совсем скоро беременность и рождение детей в космосе станет возможным, это только вопрос времени. Сначала подобные эксперименты проведут на размножении грызунов.

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