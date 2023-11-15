Завагітніти у космосі — вчені досліджують можливості народження дітей за межами Землі

Проєкт ембріона у космосі. Фото: Pixabay

Вчені вважають, що зовсім скоро вагітність та народження дітей у космосі стане можливим, це лише питання часу. Спершу такі експерименти проведуть на розмноженні гризунів.

Про це пише The Science Times.

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Є далекоглядні вчені, які вважають, що вагітність та народження дітей у космосі це лише питання часу. Одним із таких науковців є директор Spaceborn United Едберт Едельбрук, який працює над тим, щоб побачити, чи можна зачати та народити лабораторних гризунів у відкритому космосі, а потім виростити для подальшого народження дітей. Якщо ж експеримент вдасться, то це можна пробувати для народження людей у відкритому космосі.

Для таких дослідів компанія Spaceborn United використовує "космічний ембріон-інкубатор", який має форму диска і призначений для перенесення жіночих і чоловічих статевих клітин, а потім їх об’єднання на низькій навколоземній орбіті. Весь пристрій має розмір коробки для взуття.

Після вирощування упродовж п’яти-шести днів ембріон буде заморожено кріогенно та транспортовано назад на Землю. На Землі розглядатимуть, чи можна імплантувати ембріон сурогатній матері та виношувати його до покладеного терміну. Заморожування буде зроблено для того, щоб захистити ембріон під час його травматичного повторного входження в атмосферу Землі. Планується, що пристрій вийде на навколоземну орбіту в листопаді 2024 року.

Після цього експерименту компанія планує провести тести на людських ембріонах, які були запліднені в умовах низької та штучної гравітації.

Нагадаємо, нещодавно китайські вчені знайшли спосіб наділити Марс киснем. За словами вчених, їхній робот-хімік зі штучним інтелектом використав спеціальні породи з марсіанських метеоритів і синтезував сполуки, за допомогою яких можна отримати кисень з води.