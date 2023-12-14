Який вигляд має марихуана під мікроскопом — вчені показали дивні фото

Детальне дослідження рослини марихуани. Фото: RPP/Andina

Всі ми знаємо, який вигляд має канабіс — впізнаване світло-зелене листя із зазубринами, волохаті бутони, що ростуть наче однією гроною. А чи замислювалися ви колись, як виглядає марихуана зблизька, під мікроскопом.

Показали рослину під зовсім іншим кутом ботаніки з Університету Британської Колумбії (UBC) у своїй науковій праці, опублікованій у The Plant Journal, пише IFLScience.

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Дослідження науковців не тільки створило зображення, що цілком можуть згодитися для незвичайних шпалер на телефон, а ще й дало деяку інформацію про структури, які допомагають надати канабісу психоактивні властивості та характерний аромат.

Зазначається, що для вивчення вчені обрали сорт Cannabis sativa під назвою "Finola".

Волосся або трихоми на марихуані. Зображення: Samuels Lab/UBC

Так, за висновками ботаніків, крихітні структури, схожі на волосся, знайдені на рослині, особливо ті, які були жирними та мали форму гриба, є найбагатшим джерелом липких смол, що містять тетрагідроканабінол і каннабідіол.

Ці структури, технічно відомі як трихоми, також є основним джерелом ароматичних компонентів рослини, які називаються терпенами.

"Трихоми є біохімічними фабриками рослини конопель, і це дослідження є основою для розуміння того, як вони виробляють і зберігають свої цінні продукти", — заявив один із провідних авторів, докторант UBC Botany та Anandia Laboratories Inc Тіген Квілічіні.

Існує три типи залозистих трихом (зображення нижче), знайдені на рослині коноплі — стебла, сидячі та цибулинні — але раніше залишалося незрозумілим, яку різну роль виконує кожна структура.

Ось як трихоми виглядають під мікроскопом на чорно-білому зображенні:

Зліва направо: стеблові, сидячі та цибулинні залозисті трихоми рослини коноплі.

Зображення: Samuels Lab/UBC

"Ми побачили, що стеблинчасті залозисті трихоми розширили "клітинні фабрики", щоб виробляти більше канабіноїдів і запашних терпенів. Ми також виявили, що вони ростуть із сидячих попередників і зазнають різких змін під час розвитку, які можна візуалізувати за допомогою нових інструментів мікроскопії", — пояснив один із провідних авторів, доктор філософії з ботаніки UBC Сем Лівінгстон.

Вони також використовували аналіз експресії генів, щоб дослідити гени, які відіграють роль у виробництві цих цінних біохімічних продуктів. Було виявлено, що стеблинні трихоми виробляють найбільше терпенів і канабіноїдів.

Кожен трихом зі стеблами, який на зображеннях видно як яскраво-блакитний, мав від 12 до 16 дископодібних клітин, які виділяють липку смолу, просочену канабіноїдами. Менші сидячі трихоми, які виглядають червоними, мали менші секреторні диски та виробляли менше ароматних терпенів.

Багатофотонна мікроскопія стеблового залозистого трихома. Зображення: Samuels Lab/UBC

Багатофотонна мікроскопія сидячого залозистого трихома. Зображення: Samuels Lab/UBC

"Ми знайшли скарбницю генів, які підтримують виробництво канабіноїдів і терпенів", — сказала головний дослідник, професор ботаніки UBC Енн Лейсі Семюелс.

Залозисті трихоми демонструють чітку внутрішню флуоресценцію та організації метаболітів:

Стеблоподібні залозисті трихоми на зрілих квітках конопель мають поділ клітин у секреторному диску. Зображення: Samuels Lab/UBC

Раніше ми писали, що ентузіаст продемонстрував захопливі й водночас моторошні фото істот під мікроскопом, які ховаються у новорічній ялинці.