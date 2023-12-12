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Що ховається у вашій новорічній ялинці — таємничі істоти під мікроскопом

12 грудня 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що ховається у вашій новорічній ялинці — таємний світ під мікроскопом
Дослідження новорічної ялинки під мікроскопом. Фото: onthesquareemporium.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Важко уявити собі різдвяні та новорічні свята без лісової красуні — ялинки. Новорічне дерево, прикрашене яскравими кулями, мішурою та вогниками одразу створює настрій казки та магії, викликає щиру посмішку. А чи задумувалися ви колись, які мікроскопічні істоти можуть жити на ялинці? І кого ви добровільно робите своїми сусідами? 

Над цими питаннями задумався ентузіаст, який досліджує наш великий та багатий світ через мікроскоп. У своєму блозі My Microscopic World він показав таємничих істот, що ховаються у новорічній ялинці.

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Напевно, наймиліші істоти, яких можна зустріти на ялинках, це тихоходки. Вони привертають увагу науковців не тільки зовнішнім виглядом, а й витривалістю. Тихоходки здатні виживати в найекстремальніших умовах. 

Середній розмір цих тварин — близько пів міліметра, рідко трапляються трішки більші за один міліметр.

 

Що ховається у вашій новорічній ялинці — таємний світ під мікроскопом
Тихоходка, яка живе на новорічній ялинці. Скріншот з Youtube

Також комахи та мікроскопічні істоти залишають у деревах своє потомство. Так під мікроскопом вдалося розгледіти чиєсь "дитинча". На знімку яйце з плодом у середині:

 

Які істоти та мікроорганізми ховаються у вашій новорічній ялинці
Яйце з плодом усередині, що ховається на ялинці. Скріншот з Youtube 

Ще одними з цікавих багатоклітинних мікроскопічних тварин є колемболи (Collembola, Springtails). Їх розміри становлять кілька міліметрів або навіть менше міліметра. Вид, який оселився на цій новорічній ялинці, має дуже яскраве фіолетове забарвлення: 

 

Що ховається у вашій новорічній ялинці — таємний світ під мікроскопом
Мікроскопічна тварина Springtails фіолетового кольору, на фото посередині. Скріншот з Youtube 

Як показало одне з великих досліджень різдвяних ялинок, на деяких деревах живуть до 25 тис. окремих плазунів, включаючи вошей, кліщів, метеликів, колембол і дивних павуків.

Зазвичай жуки впадають у сплячку на зиму, але прокидаються в теплих житлових кімнатах, коли дерева приносять із холоду. Однак вони здебільшого живуть всередині дерева й оскільки не можуть харчуватися, то незабаром висихають і гинуть.

Серед істот, яких ентузіаст показав на відео,  тихоходки, хробаки, кліщі, павуки та багато інших цікавих створінь. Цей світ може як лякати, так і заворожувати. Переконайтеся у цьому самостійно: 

 

Нагадаємо, ми писали, що фахівці назвали улюблені місця павуків і дали поради, як позбутися непроханих гостей.

Також ми повідомляли, що вченим вдалося з'ясувати, що відбувається у мізках бджіл.

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