Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Как выглядит каннабис под микроскопом — что-то цветное и похожее на грибы arrow

Как выглядит каннабис под микроскопом — что-то цветное и похожее на грибы

14 декабря 2023 06:43
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как выглядит марихуана под микроскопом — ученые показали странные фото
Подробное исследование растения марихуаны. Фото: RPP/Andina
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Все мы знаем, как выглядит каннабис — узнаваемые светло-зеленые листья с зазубринами, волосатые бутоны, растущие будто одной гроздью. Но, задумывались ли вы когда-нибудь, как выглядит марихуана вблизи, под микроскопом.

Показали растение под совсем другим углом ботаники из Университета Британской Колумбии (UBC) в своем научном труде, опубликованном в The Plant Journal, пишет IFLScience.

Читайте также:

Исследование ученых не только создало изображения, которые вполне могут пригодиться для необычных обоев на телефон, но и дало некоторую информацию о структурах, помогающих придать каннабису психоактивные свойства и характерный аромат.

Отмечается, что для изучения ученые выбрали сорт Cannabis sativa под названием "Finola".

 

Как выглядит каннабис под микроскопом — ученые показали что-то синее и похожее на грибы
Волосы или трихомы на марихуане. Изображение: Samuels Lab/UBC

Так, согласно выводам ботаников, крошечные структуры, похожие на волосы, найденные на растении, особенно жирные и имеющие форму гриба, являются самым богатым источником липких смол, содержащих тетрагидроканабинол и каннабидиол.

Эти структуры, технически известные как трихомы, также являются основным источником ароматических компонентов растения, называемых терпенами.

"Трихомы являются биохимическими фабриками растения конопли, и это исследование является основой для понимания того, как они производят и хранят свои ценные продукты", — заявил один из ведущих авторов, докторант UBC Botany и Anandia Laboratories Inc Тиген Квичини.

Существует три типа железистых трихом (изображение ниже), найденные на растении конопля — стебли, сидячие и луковичные — но раньше оставалось непонятным, какую роль играет каждая структура.

Вот как трихомы смотрятся под микроскопом на черно-белом изображении:

 

Как выглядит марихуана под микроскопом — ученые показали удивительные фото
Слева направо: черешковые, сидячие и луковичные железистые трихомы растения конопли.
Изображение: Samuels Lab/UBC

"Мы увидели, что стебельчатые железистые трихомы расширили "клеточные фабрики", чтобы производить больше каннабиноидов и душистых терпенов. Мы также обнаружили, что они растут из сидячих предшественников и претерпевают резкие изменения во время развития, которые можно визуализировать с помощью новых инструментов микроскопии", — объяснил один из ведущих авторов, доктор философии по ботанике UBC Сэм Ливингстон.

Они также использовали анализ экспрессии генов, чтобы исследовать гены, играющие роль в производстве этих ценных биохимических продуктов. Было обнаружено, что стебельные трихомы производят больше терпенов и каннабиноидов.

Каждый трихом со стеблями, который на изображениях виден как ярко-голубой, имел от 12 до 16 дискообразных клеток, выделяющих липкую смолу, пропитанную каннабиноидами. Меньшие сидячие трихомы, которые выглядят красными, имели меньшие секреторные диски и производили меньше ароматных терпенов.

 

Вот как выглядит каннабис под микроскопом
Многофотонная микроскопия стебельного железистого трихома. Изображение: Samuels Lab/UBC
Как выглядит каннабис под микроскопом — что-то цветное и похожее на грибы
Многофотонная микроскопия сидячего железистого трихома. Изображение: Samuels Lab/UBC

"Мы нашли сокровищницу генов, поддерживающих производство каннабиноидов и терпенов", — сказала главный исследователь, профессор ботаники UBC Энн Лэйси Сэмюэлс.

Железистые трихомы демонстрируют четкую внутреннюю флуоресценцию и организацию метаболитов:

 

Ученые показали странные фотографии каннабиса под микроскопом
Стеблевидные железистые трихомы на зрелых цветках конопли имеют разделение клеток в секреторном диске. Изображение: Samuels Lab/UBC

Ранее мы писали, что энтузиаст продемонстрировал увлекательные и одновременно жуткие фото существ под микроскопом, которые скрываются в новогодней елке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме