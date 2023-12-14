Как выглядит марихуана под микроскопом — ученые показали странные фото

Подробное исследование растения марихуаны. Фото: RPP/Andina

Все мы знаем, как выглядит каннабис — узнаваемые светло-зеленые листья с зазубринами, волосатые бутоны, растущие будто одной гроздью. Но, задумывались ли вы когда-нибудь, как выглядит марихуана вблизи, под микроскопом.

Показали растение под совсем другим углом ботаники из Университета Британской Колумбии (UBC) в своем научном труде, опубликованном в The Plant Journal, пишет IFLScience.

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Отмечается, что для изучения ученые выбрали сорт Cannabis sativa под названием "Finola".

Волосы или трихомы на марихуане. Изображение: Samuels Lab/UBC

Так, согласно выводам ботаников, крошечные структуры, похожие на волосы, найденные на растении, особенно жирные и имеющие форму гриба, являются самым богатым источником липких смол, содержащих тетрагидроканабинол и каннабидиол.

Эти структуры, технически известные как трихомы, также являются основным источником ароматических компонентов растения, называемых терпенами.

"Трихомы являются биохимическими фабриками растения конопли, и это исследование является основой для понимания того, как они производят и хранят свои ценные продукты", — заявил один из ведущих авторов, докторант UBC Botany и Anandia Laboratories Inc Тиген Квичини.

Существует три типа железистых трихом (изображение ниже), найденные на растении конопля — стебли, сидячие и луковичные — но раньше оставалось непонятным, какую роль играет каждая структура.

Вот как трихомы смотрятся под микроскопом на черно-белом изображении:

Слева направо: черешковые, сидячие и луковичные железистые трихомы растения конопли.

Изображение: Samuels Lab/UBC

"Мы увидели, что стебельчатые железистые трихомы расширили "клеточные фабрики", чтобы производить больше каннабиноидов и душистых терпенов. Мы также обнаружили, что они растут из сидячих предшественников и претерпевают резкие изменения во время развития, которые можно визуализировать с помощью новых инструментов микроскопии", — объяснил один из ведущих авторов, доктор философии по ботанике UBC Сэм Ливингстон.

Они также использовали анализ экспрессии генов, чтобы исследовать гены, играющие роль в производстве этих ценных биохимических продуктов. Было обнаружено, что стебельные трихомы производят больше терпенов и каннабиноидов.

Каждый трихом со стеблями, который на изображениях виден как ярко-голубой, имел от 12 до 16 дискообразных клеток, выделяющих липкую смолу, пропитанную каннабиноидами. Меньшие сидячие трихомы, которые выглядят красными, имели меньшие секреторные диски и производили меньше ароматных терпенов.

Многофотонная микроскопия стебельного железистого трихома. Изображение: Samuels Lab/UBC

Многофотонная микроскопия сидячего железистого трихома. Изображение: Samuels Lab/UBC

"Мы нашли сокровищницу генов, поддерживающих производство каннабиноидов и терпенов", — сказала главный исследователь, профессор ботаники UBC Энн Лэйси Сэмюэлс.

Железистые трихомы демонстрируют четкую внутреннюю флуоресценцию и организацию метаболитов:

Стеблевидные железистые трихомы на зрелых цветках конопли имеют разделение клеток в секреторном диске. Изображение: Samuels Lab/UBC

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