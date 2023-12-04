Вчені з’ясували, чому ми не пам'ятаємо раннього дитинства

Мати обіймає маленьку дитину. Фото: istockphoto.com

Посмішка вашої матері, коли вона вперше бере вас на руки, перші кроки, перше слово, перший день народження та запах свічок на торті — багато людей хотіли б зберегти подібні спогади на все життя. Проте, практично неможливо знайти людину, яків вдалося це зробити. Таке явище науковці називають "дитячою амнезією".

Але чому ми забуваємо усі спогади з раннього дитинства? Вчені нарешті знайшли відповідь на це питання, пише Live Science.

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Розібрались у досить складному питанні роботи нашого мозку професорки психології Нора Ньюкомб з Університету Темпл (Філадельфія) та Патрісія Бауер з Еморійського університету (Джорджія).

Так, науковиці прийшли до висновку, що у віці приблизно двох років мозок людини ще не вміє формувати з фрагментів даних отриманого особистого досвіду нейронні мережі, відомі під назвою "спогади". Також у дітей віком від 2 до 4 років немає епізодичної пам'яті. Причина цього — незрілість гіпокампа та кори головного мозку.

Вчені пояснюють, що звукова пам’ять здебільшого знаходиться у бічних частинах мозку, а зорова — у задній частині. Для об’єднання всіх частин пам’яті між собою включається гіпокамп, який у дітей ще незрілий. А тому з'єднати всі частинки між собою нездійсненна місія.

"Якщо ви думаєте про свою кору головного мозку як про квіткову клумбу, у вас на маківці скрізь розкидані квіти. Гіпокамп, дуже акуратно розміщений у центрі вашого мозку, відповідає за те, щоб зібрати їх усіх разом і зв’язати в букет. Пам’ять — це букет — нейронна схема зв’язків між частинами мозку, де зберігається пам’ять", — пояснила Бауер.

Маленька дитина грається. Фото: depositphotos.com

Водночас у дітей добре розвинена семантична пам’ять, яка дозволяє їм співвідносити конкретні дії та слова з подальшим результатом.

Тобто, маленькі діти запам’ятовують факти в цей момент, наприклад, хто їхні батьки, або те, що потрібно сказати "будь ласка", перш ніж мама дасть вам цукерку.

Однак, лише з двох років мозок дитини починає об’єднувати окремі фрагменти подій у єдину нейронну мережу та створювати цілісну картинку (саме тоді гіпокамп починає зв’язувати фрагменти інформації). Це відбувається в міру дозрівання кори великих півкуль головного мозку.

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