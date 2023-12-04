Ученые выяснили, почему мы не помним раннего детства

Мать обнимает маленького ребенка. Фото: istockphoto.com

Улыбка вашей матери, когда она впервые берет вас на руки, первые шаги, первое слово, первый день рождения и запах свечей на торте — многие хотели бы сохранить подобные воспоминания на всю жизнь. Однако практически невозможно найти человека, которому удалось это сделать. Такое явление ученые называют "детской амнезией".

Но почему мы забываем все воспоминания из раннего детства? Ученые наконец-то нашли ответ на этот вопрос, пишет Live Science.

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Разобрались в сложном вопросе работы нашего мозга профессора психологии Нора Ньюкомб из Университета Темпл (Филадельфия) и Патрисия Бауэр из Эморийского университета (Джорджия).

Так, ученые пришли к выводу, что в возрасте примерно двух лет мозг человека еще не умеет формировать из фрагментов данных полученного личного опыта нейронные сети, известные под названием "воспоминания". Также у детей от 2 до 4 лет нет эпизодической памяти. Причина этого — незрелость гиппокампа и коры головного мозга.

Ученые объясняют, что звуковая память в большинстве своем находится в боковых частях мозга, а зрительная — в задней части. Для объединения всех частей памяти между собой включается гиппокамп, у детей он еще незрелый. Поэтому соединить все частицы между собой невыполнимая миссия.

"Если вы думаете о своей коре головного мозга как о цветочной клумбе, у вас на макушке везде разбросанные цветы. Гиппокамп, очень аккуратно расположенный в центре вашего мозга, отвечает за то, чтобы собрать их всех вместе и связать в букет. Память — это букет — нейронная схема связей между частями мозга, где хранится память", — пояснила Бауэр.

Маленький ребенок играет. Фото: depositphotos.com

В то же время, у детей хорошо развита семантическая память, позволяющая им соотносить конкретные действия и слова с последующим результатом.

То есть маленькие дети запоминают факты в данный момент, например, кто их родители, или то, что нужно сказать "пожалуйста", прежде чем мама даст вам конфету.

Однако только с двух лет мозг ребенка начинает объединять отдельные фрагменты событий в единую нейронную сеть и создавать целостную картинку (именно тогда гиппокамп начинает связывать фрагменты информации). Это происходит по мере созревания коры больших полушарий головного мозга.

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