Вчені навчилися оживляти мозок — як це змінює традиційні погляди на смерть

Експерименти над людським мозком. Фото: Ben Birchall/PA

Нейронаука та сучасні технології допомагають досліджувати найглибші та найкарколомніші питання нашого існування. І вже зараз кидають виклик традиційним уявленням про смерть, розглядаючи її не як миттєвість, а як динамічний процес, який у певних випадках може бути оборотним. Низка нових досліджень демонструють, що людський мозок можна відновити та повернути до життя за дотриманням певних умов. Це може мати серйозні наслідки для медичної практики та суспільного сприйняття смерті.

Про це пише незалежний науковий журналіст Рейчел Нувер у своїй статті для MIT Technology Review. За її словами, вчені вже навчилися оживляти мозок, а деякі експерименти демонструють, що й інші органи мають здатність до відновлення. Це відкриває нові можливості для порятунку життя.

Читайте також:

Як нові дослідження змінюють уявлення про смерть

У суспільстві глибоко вкорінилася думка, що смерть це, те що неможливо змінити. Проте, ця соціальна конструкція застаріла, до того ж вона ґрунтується не на біології. Вчені ж розглядають цю подію як тимчасовий процес дефіциту кисню у мозку та інших органах, який можна повернути назад, якщо є певні механізми та технології, які здатні це зробити.

До прикладу нейробіологи встановили, що мозок може витримувати надзвичайно високі рівні дефіциту кисню. Це означає, що вікно часу, яке лікарі мають, щоб повернути назад процес смерті, може бути подовжено. Крім того, деякі експерименти підтверджують, що й інші органи можна відновити після смерті. Тож, смерть — це насправді процес — без чіткої межі й він може бути оборотним.

Людський мозок. Фото: shutterstock.com

Так, ще 2019 року було проведене фундаментальне дослідження на свинях, яке оприлюднено в журналі Nature. Дослідникам вдалося відновити кровообіг і клітинну активність у мозку 32 свиней, яких чотири години тому обезголовили на бійні, використовуючи збагачену киснем штучну кров, наповнену коктейлем із захисних фармацевтичних препаратів. Таким чином їм вдалося зберегти мозок живим протягом 36 годин, перш ніж завершити експеримент. Це дослідження доводить, що нестача кисню завдає набагато більшої оборотної шкоди, ніж люди думали раніше.

Ще одне дослідження на свинях 2022 року, опубліковане в

тому ж журналі Nature, показало, що відновити функції мозку, серця та багатьох інших органів можна навіть після години з моменту оголошеної смерті.

Варто зауважити, що були й експерименти у яких приймали учать люди. Вони продемонстрували, що після

зупинки серця мозок справляється з нестачею кисню краще, ніж вважали раніше.

Так, у дослідженні, опублікованому у вересні 2023 року в Resuscitation, науковці зібрали дані про кисень і електричну активність мозку у 85 пацієнтів, які пережили зупинку серця під час перебування в лікарні. Мозкова активність більшості пацієнтів спочатку була рівною на ЕЕГ-моніторах, але приблизно у 40% з них майже нормальна електрична активність періодично відновлювалася в мозку протягом 60 хвилин після серцево-легеневої реанімації.

Подібним чином у дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, спеціалісти повідомили про сплески активності в мозку двох пацієнтів у коматозному стані після того, як їхні апарати штучної вентиляції легенів були видалені. Сигнали ЕЕГ з’явилися безпосередньо перед смертю пацієнтів і мали всі ознаки свідомості.

Попри те, що залишається багато невідомих, такі знахідки викликають питання про процес смерті та механізми свідомості.

Чим більше науковці зможуть дізнатися про механізми, що стоять за процесом смерті, тим більше шансів розробити більш систематичні зусилля з порятунку.

Такі відкриття можуть не лише сприяти прогресу в медицині, а й переписати та революціонізувати наше розуміння функції мозку.

Дослідження мозку людини. Фото: google.com

Розгадати таємницю людського мозку — які подальші дослідження планують вчені

Зараз різні команди науковців планують подальші дослідження, які допоможуть "удосконалити технологію", яку використовували для відновлення метаболічної функції в мозку свиней та інших органах.

Цей напрямок досліджень може в кінцевому підсумку призвести до технологій, здатних усунути пошкодження від дефіциту кисню в мозку та інших органах (звичайно, до певного моменту).

Однак дослідники застерігають від надмірних очікувань, оскільки шлях до медичних відкриттів потребує років досліджень та етичних роздумів.

Раніше ми писали, що вчені створили імітацію людського мозку, використовуючи нанодроти.

Нагадаємо, ми розповідали, вчені створили унікальну роботизовану руку, що володіє людськими властивостями.

Також ми повідомляли про те, що дослідники вперше надрукували нервові клітини людини у форматі 3D.